‘Cronisti in classe’: il gran finale Ha vinto la scuola Brancati

Li abbiamo portati in caserma, ma in una caserma speciale. I ragazzi che hanno partecipato alla 18esima edizione del “Campionato di giornalismo-Cronisti in Classe“ hanno infatti potuto celebrare l’ultimo atto della nostra iniziativa, la premiazione, nell’auditorium della caserma “Aldo Del Monte“ del 28° Reggimento Pavia, grazie alla disponobilità del comandante, il colonnello Antonio Di Leonardo.

E lì, nella mattinata del 30 maggio sono state svelate le scuole vincitrici della manifestazione: al primo posto la ’Brancati’ di Pesaro, al secondo la ’Della Rovere’ di Urbania e al terzo la ’Manzoni’ di Pesaro. In lizza c’erano 11 scuole secondarie di primo grado della provincia di Pesaro Urbino. Inoltre sono stati assegnati due premi speciali, uno alla ‘Nuova Scuola’ di Pesaro e l’altro alla ‘Volponi’ di Urbino. Consegnate targhe di partecipazioni anche alle altre scuole: ‘Gaudiano’, ‘Leopardi’ e ‘Pirandello’ di Pesaro, ‘Marco Polo’ di Lucrezia mentre erano assenti la ‘Mattei’ di Acqualagna e la ‘Raffaello Sanzio’ di Mercatino Conca. "E’ stato difficilissimo fare una selezione – ha detto Roberto Fiaccarini, caposervizio del Carlino di Pesaro che ha condotto la premiazione insieme con il collega Giovanni Lani – perché il livello degli articoli scritti dai ragazzi è stato davvero molto alto. Bravi a tutti, dunque, per l’impegno che ci avete messo". Ogni scuola ha realizzato pagine raccontando fatti di vita locale, tradizioni, oppure affrontando temi di grande attualità con interviste e approfondimenti. Alcuni esempi? L’articolo dedicato al confronto fra la loro generazione e quella degli anni Ottanta oppure la lettera ai ragazzi del 2030, ma anche servizi sul bullismo, sui trapper, sulla storia delle pagelle (che le vendeva il tabaccaio!) o su quella delle moto Benelli e via raccontando. Un bellissimo viaggio fatto insieme, che tornerà il prossimo anno con la 19ª edizione.