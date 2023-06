Cronisti in classe, vince ‘Cervia 2’ Sul podio con ‘Europa’ e ‘Gherardi’

Con una grande e sentita partecipazione di bambini e ragazzi delle scuole, tra primarie e medie di tutto il territorio ravennate, va in archivio anche quest’anno il ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’, organizzato dal Resto del Carlino, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e di Confcommercio Ascom Ravenna. La manifestazione, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’informazione, sia carta stampata che digitale, ha ormai superato la maggiore età visto che, proprio quest’anno a Ravenna, festeggia la ventunesima edizione.

In giugno, con la chiusura delle scuole, si è sempre svolta la cerimonia di premiazione per molti anni al palazzo dei Congressi e, più di recente nel post-pandemia, nel giardino di Confcommercio Ravenna in forma più ridotta.

A causa della recente alluvione, che ha creato diversi problemi su tutto il territorio ravennate e non solo, le premiazioni sono state rinviate a settembre in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, in una data ancora da definire. Anche quest’anno centinaia di alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, si sono sfidati scrivendo ‘pezzi d’attualità’, dimostrando quanto ancora sia attuale il desiderio di raccontare la realtà e di vedere pubblicato sul giornale il proprio articolo. La vittoria di ‘Cronisti di classe’ è andata questa volta alla scuola media ‘Cervia 2’ . Secondo posto per scuola media ‘Europa’ di Faenza e terzo per la scuola media ‘Gherardi’ di Lugo. Diversi i premi speciali assegnati. Ad aggiudicarsi il premio della critica ex aequo sono state la scuola media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna e la scuola primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna. Il premio alla miglior intervista è stato poi assegnato alla scuola media ‘Alighieri’ di Lido Adriano, mentre quello per il miglior articolo storico alla scuola media ‘Gessi’ di San Pietro in Vincoli. Introdotti più di recente, il primo premio internet è andato alla scuola primaria ‘Rodari’ di Mezzano, mentre il secondo sempre alla scuola media ‘Cervia 2’.

I primi tre classificati si sono aggiudicati buoni acquisto, mentre ai ragazzi delle scuole a cui sono andati i premi speciali andranno targhe, coppe e gadget per tutti i partecipenti.

Durante l’anno gli alunni sono stati guidati dai loro instancabili docenti tutor. Il ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’ ha preso il via lo scorso febbraio e ha portato, nel corso dei mesi fino alla fine di maggio, alla pubblicazione di pagine sul giornale cartaceo e anche sul sito web dedicato. Attraverso i loro elaborati, i ragazzi hanno dimostrato senso critico e autentico approccio giornalistico alle notizie, evidenziando anche curiosità e speranze delle nuove generazioni. Per l’intera durata dell’iniziativa, gli studenti hanno ricevuto a scuola copie del giornale cartaceo per seguire i lavori delle altre classi partecipanti e rimanere aggiornati sui fatti di cronaca. Con tutti l’appuntamento è al prossimo anno per un’altra avventura tra interviste, articoli e inchieste. Non prima delle meritate premiazioni che si terranno a settembre.