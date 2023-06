Cronisti in classe, vince l’Ic Ferrari di Maranello

Oltre 300 studenti da tutta la provincia di Modena. E’ stata un successo la premiazione – al Forum Monzani – del Campionato di giornalismo 2023 alla sua 21esima edizione, con numeri record: 13 scuole partecipanti, 39 pagine pubblicate, migliaia di clic su internet e 5 sponsor (Bper Banca, Conad Nord Ovest, Teatro Comunale, Modena Fc e Studio dentistico Olivi). Ecco le scuole che hanno partecipato: Ic Pievepelago, scuola media di Fiumalbo, scuola Cavedoni di Sassuolo, scuola Sacro Cuore di Carpi, Ic Ferrari di Maranello, scuola Fassi di Carpi, scuola Galilei di Maranello, scuola Montecuccoli di Pavullo, scuola Spallanzani di Sassuolo, Ic Berti di Prignano, Ic San Felice-Camposanto, scuola Cavani di Serramazzoni, Ic Lama-Polinago. A trionfare, l’IC Ferrari di Maranello. Al secondo posto la scuola media di Fiumalbo, terzo l’Ic Berti di Prignano. Ai primi tre classificati, oltre alla targa ricordo, consegnati buoni per l’acquisto di materiale scolastico. Al primo classificato assegnato anche il premio offerto da Bper: una macchina fotografica reflex. A rappresentare Bper alla premiazione c’era Cristian Berselli, direttore Territoriale Emilia Ovest, che ha ricordato l’importanza della lettura e le numerose attività che la banca mette in campo per i giovani. Accanto a Berselli, sul palco il vice caposervizio della redazione del ’Resto del Carlino Modena’ Davide Miserendino e il neo presidente Asm (Associazione Stampa Modena) Pier Paolo Pedriali. Al quarto posto si è classificata la scuola Cavedoni che ha ricevuto un cofanetto storico del giornale. Vari gli altri premi assegnati dagli sponsor. Conad Nord Ovest, rappresentato dal socio Christian Raimondi, ha consegnato tessere del valore di 100 euro a 5 scuole che si sono distinte per avere trattato i temi della sostenibilità e della sana alimentazione: scuola Galilei di Maranello, Cavani di Serramazzoni, Ic San Felice-Camposanto, Ic Pievepelago, scuola Fassi (per le Fassi premiati due articoli). Studio dentistico Olivi ha regalato kit per l’igiene orale ai ragazzi dell’Ic S.Felice-Camposanto per l’articolo sulla ’ricetta anti-carie’. Il dottor Roberto Olivi Mocenigo ha dato consigli ai ragazzi su come mantenere un sorriso sano. E ancora, il Teatro Comunale, tramite Fabio Ceppelli (responsabile dell’ufficio promozione) ha premiato con un’opera a fumetti l’Ic Ferrari per un articolo ispirato alla musica. Infine, il Modena Fc (presenti Paolo Viganò, Ufficio comunicazione del Modena Fc e Simone Palmieri, responsabile commerciale) ha regalato la maglia di Luca Magnino autografata all’Ic Pievepelago, che ha intervistato il giocatore, e un gagliardetto a tutte le scuole. Assegnati poi altri premi: la scuola Spallanzani di Sassuolo ha ricevuto una menzione per i disegni a corredo degli articoli: per la categoria ’immagini’ complimenti anche all’Ic S.Felice-Camposanto e al Sacro Cuore di Carpi. Infine, la media Montecuccoli di Pavullo ha vinto il premio ’Le nostre radici’ che ha visto al secondo posto l’Ic Lama-Polinago.

A cura di Valeria Selmi