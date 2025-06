Da Lettere a Scienza del clima. Formazione a tutto campo

Con 260 corsi di studio e 5 Campus (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), l’Alma Mater offre un panorama formativo vasto e diversificato che risponde alle esigenze di una società in continua evoluzione. I corsi dell’Alma Mater spaziano dalle discipline tradizionali, come Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche e Lettere, a quelle più all’avanguardia, come ad esempio i corsi magistrali in lingua inglese “Artificial Intelligence”, “Health Economics and Management” e “Mechanical Engineering for Sustainability”. "La nostra ampia e solida offerta formativa è stata arricchita negli ultimi anni da nuovi corsi di laurea e laurea magistrale progettati per rispondere alle competenze richieste nel campo della sostenibilità, del digitale e dell’intelligenza artificiale, ma anche per rafforzare le aree umanistiche e sociali, fondamentali anche per formare cittadini consapevoli. Ogni nuovo anno accademico rappresenta per noi un’occasione per evolverci, ascoltando i bisogni di studentesse e studenti, del mondo del lavoro e della società", spiega il prorettore Nicola De Luigi. Tra i corsi altamente innovativi offerti dall’Ateneo c’è anche “Science of Climate“, unico nel suo genere in Italia e ideato per formare esperti del cambiamento climatico, o ancora “Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry”, che prepara esperti nell’affrontare le sfide del cambiamento climatico attraverso un approccio green alla chimica, e “Neuroscienze“, nel campus di Cesena, che permette di acquisire competenze in campo neuropsicologico spendibili nel settore sanitario, giuridico e della ricerca. Si segnalano tra gli altri: a Ravenna la laurea triennale “Building Construction Engineering” e la laurea magistrale in “Science for the Conservation/Restoration of Cultural Heritage”; a Rimini le lauree magistrali in “Tourism Economics and Management” e in “Nutrizione umana, Benessere e Salute”; a Forlì la laurea magistrale in “Ingegneria nautica“, progettata in connessione con aziende e istituzioni del territorio per formare ingegneri specializzati nella progettazione e produzione di imbarcazioni da diporto, e quella in “International Politcs and Economics”. Un’offerta che vuole dare a studentesse e studenti gli strumenti per cogliere le opportunità dell’evoluzione multiculturale e tecnologica della società e rispondere al contempo alle richieste di un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento: ne sono ulteriori esempi la laurea magistrale a ciclo unico in “Veterinary Medicine” (a Bologna), la prima in Italia erogata in inglese, che mira a formare veterinari in grado di rispondere a esigenze sanitarie che riguardano l’intero pianeta e, sempre a Bologna, la laurea magistrale in inglese in “Global cultures“ e la laurea magistrale interclasse in “Governance e Politiche per l’Innovazione digitale”.