Da Macerata al mondo: "Il futuro comincia qui"

Lo slogan è "Your Time, Your Place – Il tuo futuro comincia qui". All’Università di Macerata ognuno trova il suo tempo, il suo spazio, il suo percorso. UniMC è un ateneo a misura di studente, con cinque dipartimenti, didattica di qualità e servizi attenti alle reali esigenze di chi studia. Come dice il rettore John McCourt: "Siamo una comunità, non un sistema. E ognuno ha il suo spazio per costruire il proprio domani".

OFFERTA FORMATIVA

IN SINTONIA COL PRESENTE

Unimc propone 32 corsi di laurea triennali e magistrali, di cui 10 rinnovati per rispondere alle sfide del presente attraverso temi come sostenibilità, intelligenza artificiale, giustizia sociale, turismo e relazioni internazionali. L’ambito delle Lingue e culture globali include cinese, arabo, lingue europee e lingua dei segni italiana per chi guarda alla comunicazione interculturale, alla diplomazia e alla cooperazione internazionale. I corsi in Lettere, filosofia e storia offrono strumenti critici per comprendere il presente. Giurisprudenza, riconosciuto dal Ministero come Dipartimento di Eccellenza, affianca ai corsi tradizionali specializzazioni in diritto dello sport, dei trasporti, delle nuove tecnologie e del digitale. I corsi in Economia e finanza guardano ai mercati globali, alla sostenibilità e all’analisi dei dati, con un curriculum in International Finance and Economics interamente in inglese. Nei corsi di Scienze politiche, relazioni internazionali e comunicazione si integrano geopolitica, media, public affairs e cittadinanza digitale. Le Scienze della formazione preparano educatori e insegnanti con percorsi di qualità, attenti al benessere e alla crescita personale. Beni culturali e turismo uniscono conoscenza del patrimonio, marketing territoriale e gestione sostenibile e digitale del turismo.

UN’UNIVERSITÀ

APERTA AL MONDO

L’ateneo offre quattro corsi in inglese – International Legal Studies, International Tourism and Destination Management, International Relations, International Finance and Economics – e percorsi a doppio e triplo titolo con atenei in Francia, Germania, Grecia e altri Paesi. Con l’alleanza Erua, gli studenti possono svolgere esperienze in otto università europee.

CRESCERE, OLTRE A STUDIARE

UniMC, fondata nel 1290, è oggi un luogo dove sentirsi supportati, ascoltati, incoraggiati grazie ad attività sportive, supporto psicologico, mindfulness, orientamento, placement, tirocini e career coaching, servizi realmente inclusivi per studenti con disabilità o Dsa, in una città-campus accogliente e vivace.

MERITO E DIRITTO

ALLO STUDIO

Previsto l’esonero totale dalle tasse per chi ha un Isee fino a 26mila euro e consistenti riduzioni fino a 40mila euro. Disponibili borse di studio aggiuntive rispetto a quelle regionali. E per i più meritevoli c’è la Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi": tasse azzerate e alloggio gratuito, per vivere l’università al massimo www.scuolastudisuperiori.unimc.it.

OPEN DAY

UniMC apre le porte il 23 luglio e il 28 agosto: si può visitare il campus, entrare nelle aule, incontrare chi insegna e chi studia. Per scoprire cosa vuol dire vivere l’università: www.unimc.it/openday.

Marco Principini