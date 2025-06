Dalle lingue alla tecnologia. Una porta verso il mondo

Il Campus offre per Economia e Management due lauree, di cui una internazionale Management and Economics, cinque Lauree Magistrali, di cui due internazionali. In ambito tecnologico, Laurea in Ingegneria Aerospaziale, in Ingegneria Meccanica, Lauree Magistrali internazionali in Mechanical Engineering for Sustainability e Aerospace Engineering oltre alla laurea magistrale in Ingegneria nautica. Per Interpretazione e Traduzione la Laurea in Lingue e Tecnologie per la Comunicazione Interculturale, Laurea Magistrale in Interpretazione e Laurea Magistrale internazionale in Specialized translation. Per Scienze Politiche Lauree in Scienze Internazionali e Diplomatiche e International Studies alle quali si aggiungono tre Lauree Magistrali internazionali. Per ‘Sociologia’, Laurea in Sociologia e Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza. Infine, la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.