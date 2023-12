Formazione Formativa tanti input extra-orario

Non paghi dell’ampia e stimolante offerta didattica che offrono ai ragazzi in orario scolastico, i docenti del "Sacro Cuore" non si fermano nemmeno al pomeriggio, quando propongono, oltre al doposcuola, anche una serie di integrazioni dell’offerta formativa. Si tratta, nello specifico, di laboratori di approfondimento su temi sanitari e finanziari, di cineforum, laboratori di scrittura, informatica e teatro, ma anche di corsi di preparazione ai test universitari. L’obiettivo, ovviamente, è quello di stimolare l’intelletto e l’animo degli studenti, dando loro utili strumenti per affrontare nel migliore dei modi il futuro lavorativo. Il tutto senza dimenticare l’apprendimento approfondito degli idiomi che il mondo del lavoro parla: sono attivi, infatti, corsi in inglese veicolare, studi in lingua con esami di certificazione internazionale IGCSE e corsi preparatori agli esami B2First o DELE. Conscio, infine, dell’importanza del terzo settore, l’Istituto ha un progetto di cittadinanza attiva molto forte, in cui i ragazzi possono anche dedicarsi al volontariato.