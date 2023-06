Grande festa da Conad Il ritorno in presenza e un tifo ’da stadio’

Una bella giornata di festa, come mancava da troppo tempo. La cerimonia conclusiva della 17ª edizione dei Campionati di giornalismo è stata un tripudio di giovani cronisti, che si sono ritrovati nella sede di Conad Adriatico a Monsampolo del Tronto. Un ritorno in presenza, dopo gli stop forzati dovuti alla pandemia, e per questo ancora più bello. Circa duecento studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado della provincia picena hanno potuto partecipare, insieme ai loro insegnanti, al momento conclusivo del progetto del Resto del Carlino che da anni porta il giornalismo sui banchi. Un’avventura che, durante l’arco dell’intero anno scolastico, ha portato gli undici istituti partecipanti a creare le loro pagine di giornale, pubblicate settimanalmente sull’edizione locale del quotidiano: due uscite per ogni scuola, la prima a tema libero e la seconda incentrata sui cambiamenti climatici, partendo dai rischi di oggi fino ad arrivare alle sfide che attendono l’umanità nel prossimo futuro. Ad accogliere i ragazzi c’erano i rappresentanti degli sponsor, che ogni anno sostengono l’iniziativa: Lucia Grandoni, direttore sviluppo, patrimonio e centri commerciali di Conad Adriatico; Mariano Cesari, presidente della Banca del Piceno; Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto; Luciano Castiglione per Steca Energia. A dare il proprio supporto ai Campionati di giornalismo, come ogni anno, anche la Camera di Commercio delle Marche. Il caposervizio della redazione di Ascoli-Fermo, Flavio Nardini, ha ringraziato per l’ospitalità il direttore generale di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando, per poi rivolgere il suo pensiero agli studenti e alle studentesse, oltre che ai loro docenti, per il grande lavoro svolto durante tutta la durata del progetto. Il momento clou è stato quello della premiazione, con la classifica che è stata man mano svelata ed è stata accompagnata dal tifo ‘da stadio’ dei ragazzi presenti. Il compito di leggere, valutare e selezionare i migliori elaborati è stato affidato a Sergio Trevisani, direttore del comitato di indirizzo della Riserva Sentina, a Eleonora Tassoni della libreria Rinascita e ai giornalisti della redazione ascolana del Resto del Carlino, che hanno valutato correttezza, originalità e ‘taglio giornalistico’ delle pagine prodotte.

Si sono classificati al quarto posto ex aequo (in ordine alfabetico) la scuola Ghezzi di Comunanza, l’Isc Cupra-Ripatransone, l’Isc Ascoli Centro-D’Azeglio, l’Isc Folignano-Maltignano, l’Isc Nord San Benedetto, l’Isc Sud San Benedetto, l’Ic Monteprandone e l’Ic Monsampolo-Spinetoli-Acquaviva. Sul podio sono saliti l’Istituto comprensivo del Tronto e Valfluvione come terzo classificato, l’Istituto comprensivo Grottammare come secondo e la scuola Mattei di Castel di Lama, che ha conquistato la vittoria grazie all’intuizione di un approfondimento sulla farina di grilli, con tanto di prova dal vivo. Per tutti una targa ricordo e ai primi tre anche dei buoni spesa per la scuola. Al termine, gadget per tutti offerti da Banca del Piceno e Steca Energia, prima dell’immancabile merenda organizzata da Conad Adriatico e dell’arrivederci al prossimo anno con una nuova edizione dei Campionati di giornalismo.