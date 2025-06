Il nuovo helpdesk telefonico gestito da mamme professioniste. Da luglio di quest’anno è attivo a Unife il nuovo servizio di helpdesk telefonico dell’ufficio immatricolazioni, pensato per offrire a studentesse, studenti e famiglie un supporto strutturato, efficiente e continuativo, dedicato a chi preferisce il contatto telefonico, nei periodi di iscrizione e trasferimento. Non si tratta però della tipica modalità di assistenza tramite call center: il supporto sarà invece gestito dalla startup WeMaMy, la cui mission è agevolare il reinserimento delle donne madri nel mondo del lavoro, tramite un percorso di professionalizzazione. La founder, Francesca Casalino, 33 anni, è stata di recente premiata a Montecitorio per l’innovazione; WeMaMy infatti punta su servizi di qualità e lavoro flessibile per valorizzare le competenze femminili, migliorando al contempo il benessere sociale e territoriale.