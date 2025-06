I primati nei ranking mondiali. Un’eccellenza a livello globale

L’Università di Bologna è al primo posto in Italia nel ranking di Times Higher Education (THE), una delle più note e prestigiose classifiche universitarie internazionali, ed è il primo ateneo italiano in ben 19 discipline secondo il QS World University Rankings by Subject. Non solo: sul fronte della sostenibilità ambientale, l’Alma Mater si conferma al primo posto a livello nazionale per l’ottavo anno consecutivo e tra i migliori 10 atenei a livello globale.