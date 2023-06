"I ragazzi hanno esplorato mondi inconsueti"

di Annamaria Senni

Il lungo cammino della 21ª edizione di ‘Cronisti in classe’, il campionato di giornalismo del Resto del Carlino che ha accompagnato le otto scuole in gara di tutto il territorio cesenate e oltre seicento studenti delle scuole medie, è stato reso possibile anche grazie al sostegno di aziende ed enti partner. Tra questi la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che anche quest’anno ha sostenuto il lavoro degli studenti che si sono cimentati nella stesura degli articoli di giornale.

"L’informazione è fondamentale – ha detto il presidente uscente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Roberto Graziani -, si sta perdendo sempre più l’abitudine a scrivere e leggere, e dare la possibilità ai giovani di esprimere il proprio pensiero è un modo per avvicinarli alla carta stampata. È importante avere cura delle parole. I linguaggi di oggi dei ragazzi si discostano spesso dalla tradizione della lingua italiana. Ci si inventano delle nuove parole, che si allontanano dalla base storica della propria lingua. Ed è anche attraverso la scrittura di un quotidiano che ci si confronta con la tradizione e con la storia della lingua". La scrittura degli elaborati pubblicati dal Resto del Carlino ha permesso ai giovani di esprimersi su vari temi, tra cui l’adolescenza con le testimonianze dei giovani che hanno spiegato a coetanei e adulti i loro sentimenti e le difficoltà in un momento così delicato della loro vita.

"Ci può essere il giovane che ha il carattere più timoroso e che ha paura di esprimersi – continua Roberto Graziani - e prendendo la penna in mano (in questo caso il pc) c’è una piccola protezione, uno schermo, che consente al ragazzo di esprimersi più liberamente. Redigendo articoli, e più in generale con la scrittura, un giovane può esprimere le proprie idee liberamente. Siamo fedeli sponsor del Campionato di Giornalismo perché riteniamo che questa sia una delle iniziative migliori che ci siano. Al di là di dover riportare delle notizie, credo che per dei ragazzi così giovani come gli studenti delle scuole medie questa sia stata una bella sfida da intraprendere e i ragazzi l’hanno dimostrato e se la sono cavata con successo. I loro articoli, puntuali e precisi, lo dimostrano".

Tra i fedeli sponsor del Campionato di Giornalismo c’è anche Confcooperative Romagna. "I ragazzi hanno affrontato i temi più disparati, dai temi legati all’ambiente e agli animali, a temi come la mafia e la politica – dice Andrea Pazzi, direttore di Confcooperative Romagna – e proprio approfondire qualsiasi tipo di tema è la chiave per il successo. Questo permette di evitare di restare sulla superficialità delle cose e di addentrarsi nel profondo. Gli studenti tramite il concorso indetto dal Resto del Carlino si sono cimentati in un tipo di scrittura che non è quello tradizionale usato per il compito di italiano. Da un punto di vista giornalistico, infatti, il testo deve avere delle caratteristiche diverse e gli elaborati redatti dimostrano la loro bravura". Gli studenti hanno sviluppato una coscienza critica e hanno trovato le modalità giuste per andare a ricercare e approfondire le notizie. Hanno esplorato mondi e linguaggi inconsueti, si sono addentrati nella bellezza dell’arte che dà la possibilità all’anima di trovare un messaggio nell’opera che si guarda o si ascolta, hanno aperto il cuore ai loro sogni, si sono addentrati nelle tematiche di solidarietà e beneficenza, e hanno espresso i loro no decisi e ferrei ad ogni forma di violenza. Tutti gli studenti si sono distinti per originalità e creatività vestendo i panni di giornalisti in erba a caccia di notizie sulle più attuali tematiche, tema di grande interesse quello dell’ambiente e del riciclo che testimonia la sensibilità dei giovani verso il mondo che ci circonda.

I giovani studenti delle scuole medie, guidati dai loro docenti, si sono cimentati nella scrittura di articoli, interviste, e inchieste giornalistiche, producendo anche foto e disegni per confezionare le pagine pubblicate nel giornale e riprodotte anche sui social della testata e sul sito web dedicato. In questi mesi i ragazzi, attraverso i loro elaborati, hanno dimostrato senso critico e autentico approccio giornalistico alle notizie evidenziando anche attese, curiosità e speranze delle nuove generazioni. Hanno elaborato i loro temi brillantemente, facendo un ottimo lavoro di squadra. A questo punto l’appuntamento non può che essere per il prossimo anno.