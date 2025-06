Il semestre filtro alla Politecnica. Qui lezioni a misura di studente

Medicina o odontoiatria? L’Università Politecnica delle Marche è il posto giusto per realizzare il futuro che si desidera. Da quest’anno, l’accesso ai corsi di laurea di queste facoltà avviene tramite il semestre filtro e l’ateneo è pronto ad accogliere studentesse e studenti per accompagnarli e prepararli, nel migliore dei modi, nel nuovo percorso. Sarà possibile seguire tutte le lezioni in presenza fino ad almeno mille iscritti, ma saranno disponibili anche in diretta streaming e a integrazione sarà reso disponibile il materiale di studio. Le lezioni saranno organizzate in piccole classi, seguite da tutor, per un migliore apprendimento in vista della preparazione degli esami. Lezioni prevalentemente la mattina per dare l’opportunità di studio nel pomeriggio. La frequenza è obbligatoria e saranno erogate dal primo settembre a fine ottobre. Previste esercitazioni pratiche e simulazioni per preparare al meglio le prove d’esame previste per il 20 novembre e il 10 dicembre. È possibile iscriversi tramite la piattaforma online www.universitaly.it fino alle 17 del 25 luglio.

Chi si iscrive al semestre filtro sarà considerato contemporaneamente iscritto sia al corso in Medicina e Chirurgia o al corso in Odontoiatria e Protesi dentaria, che a quello affine. Il costo del semestre filtro è di 250 euro, fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa in materia di tasse universitarie. La frequenza al corso affine nel primo semestre sarà gratuita. I corsi affini previsti dal decreto ministeriale per le classi di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 (Medicina e Chirurgia) e LM-46 (Odontoiatria) presenti nell’ateneo sono: corsi di laurea di classe L-13 (Scienze biologiche), corsi delle professioni sanitarie negli ambiti L/SNT1-Infermieristica, L/SNT3-Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, L/SNT4-Tecniche di prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro.

Gli esami previsti nel semestre filtro sono riconosciuti anche per il corso di studio classe L-22 Scienze Motorie per la salute e l’invecchiamento attivo, a cui è possibile iscriversi contestualmente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria, in aggiunta anche ai corsi affini. Il corso consente il riconoscimento di tutti i crediti acquisiti anche se lo studente o la studentessa non rientrasse nelle graduatorie utili per l’immatricolazione a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria o corsi affini. Un’opportunità offerta dall’Università Politecnica delle Marche per valorizzare al meglio il periodo di studio svolto durante il semestre filtro. Con 75 corsi di laurea in sei città delle Marche (Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto), UnivPM è polo d’eccellenza per la formazione in Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Dieci corsi rilasciano un doppio titolo con università estere, dieci sono in inglese, otto in doppia lingua. E i dati parlano chiaro: secondo AlmaLaurea, l’89,2% dei laureati UnivPM lavora già a un anno dal titolo (contro il 78,6% nazionale), e il dato sale al 94% entro cinque anni.

Marco Principini