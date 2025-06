Inclusione parola d’ordine. Dalle rette azzerate agli affitti. In prima linea per gli studenti

Al miglioramento delle condizioni di studio e di vita di studentesse e studenti l’Università di Bologna dedica molteplici misure, partendo dall’accesso al percorso universitario e proseguendo durante il suo intero svolgimento. L’Alma Mater garantisce l’esonero totale dalle tasse universitarie (fatta salva la tassa regionale) per Isee fino a 27.000 euro, e contribuzioni ridotte per fasce economiche deboli o medie, che consentono complessivamente oltre 45.000 esoneri totali (circa 24.300) o parziali (circa 21.100) pari a circa il 51% degli iscritti. Tra le novità dell’anno accademico 2025-2026, saranno mantenuti anche per chi non ha il requisito di merito gli stessi algoritmi previsti per chi ha il requisito, salvo una maggiorazione di importo fisso: una modifica che comporta una riduzione del carico contributivo per coloro che presentano isee fino a 45.000 euro. Studentesse e studenti possono inoltre beneficiare delle contribuzioni per le spese di locazione abitativa sostenute da fuori sede: sono previsti 600 contributi da 1.000 euro ciascuno. Chi è fuori sede (con Isee entro i 35.000 euro) può usufruire anche di contributi alle spese sanitarie pari a 800 euro per studentesse e studenti con cittadinanza non-UE che – a partire dal 2024 – hanno dovuto far fronte al forte incremento dei costi per l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, e 300 euro per studentesse e studenti italiani o con cittadinanza UE. Tante altre sono le agevolazioni, sia in base all’Isee sia in base al merito, messe a disposizione dall’Alma Mater, illustrate sul portale unibo.it, tra cui: borse di studio per studentesse e studenti in condizioni di difficoltà, esoneri dalle contribuzioni studentesche per neogenitori e per famiglie con più di un componente iscritto all’Ateneo, collaborazioni a tempo parziale (150 ore), assegni di tutorato, agevolazioni per l’iscrizione ai corsi Steam (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). Attivo anche un servizio a sportello, d’intesa con ER.GO, per indirizzare le persone in difficoltà e per intervenire, anche economicamente, di fronte a situazioni di emergenza.

AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI

Chi studia a Bologna, per spostarsi fino alla Zona 3 (bacino urbano o extraurbano), può usufruire di un abbonamento annuale al costo di 161 euro (invece di 180 euro), ulteriormente ridotto a 61 euro per 5.500 studenti e studentesse con Isee inferiore a 35.000 euro. Anche nei Campus della Romagna sono previsti sconti sugli abbonamenti.

SPORT E ISTRUZIONE

Grazie al percorso “Dual Career”, proposto dall’Alma Mater in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna, è possibile conciliare la carriera agonistica sportiva con quella universitaria. Tra le agevolazioni previste: appelli d’esame ad hoc e online, tutor accademico che darà supporto per studio, tirocini e stage, ma anche allenamenti negli impianti sportivi universitari e facilitazione per l’alloggio nelle residenze ER.GO.

LAVORO E STUDIO

L’Alma Mater propone un programma di agevolazioni dedicato a chi lavora durante il proprio percorso di studi. Sarà possibile ottenere lo status formale di studentessa lavoratrice e studente lavoratore, presentando la propria candidatura in risposta a un avviso pubblicato annualmente, per godere di benefici quali: la flessibilità nelle date degli esami, il supporto di un tutor per i programmi di studio e la possibilità di colloqui dedicati con i docenti.

DISABILITÀ E DSA

L’Ateneo garantisce pari opportunità di apprendimento alle studentesse e agli studenti con disabilità e Dsa, con servizi di tutorato specializzato, ausili per lo studio e interventi adeguati per studiare e sostenere esami nel modo più efficace.

CAREGIVER

Chi, sulla base della normativa regionale, sarà riconosciuto come caregiver, tramite bandi annuali, potrà beneficiare di colloqui con i docenti in modalità telematica; flessibilità nelle date degli esami; servizi di tutorato dedicati; possibilità di cambiare il corso in caso di insegnamenti sdoppiati su orari o sedi differenti; esonero totale dalle contribuzioni studentesche per Isee non superiore a 35.000 euro e per un numero di anni pari alla durata normale del corso aumentata di due, a prescindere dal numero di CFU acquisiti.

CARRIERA ALIAS

Studentesse e studenti possono richiedere, in ogni momento del loro percorso universitario, l’attivazione di una Carriera Alias, ossia la sostituzione del proprio nome anagrafico con un nome ’di elezione’: uno strumento di inclusione per vivere al meglio le attività didattiche e tutti i servizi offerti dall’Ateneo.

SPORTELLI ANTI-VIOLENZA

Gli Sportelli di Ateneo contro la violenza di genere e antidiscriminazione LGBTQIA+, attivi a Bologna e Forlì (per tutto il Multicampus), con ulteriori sportelli in arrivo sugli altri Campus, sono servizi gratuiti per tutta la comunità universitaria, spazi di ascolto protetti e di sostegno per le diverse forme di violenza che possono verificarsi sia all’interno del contesto universitario sia al di fuori. I servizi sono offerti anche in lingua inglese e online per una copertura Multicampus (www.unibo.it/SportelloAntiviolenza).