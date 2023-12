Istituto di Istruzione Superiore Francesco Selmi doppia opportunità per tutti gli studenti

L’Istituto di Istruzione Superiore Francesco Selmi presenta due percorsi di studio molto diversi: il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico. Per quanto riguarda il Liceo Linguistico, la conoscenza delle lingue e delle culture straniere, all’interno di una prospettiva interculturale, è favorita da un’ampia offerta formativa che comprende: la presenza di docenti madrelingua, in compresenza o in ore aggiuntive; l’utilizzo costante dei quattro laboratori linguistici a partire dalla classe prima fino alla quinta e l’utilizzo di strumenti multimediali in aula; viaggi studio all’estero, scambi culturali e progetti di collaborazione con scuole dell’Unione Europea, tra cui l’Erasmus Plus; corsi di potenziamento finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche europee; il percorso Esabac, che prevede la possibilità di ottenere il doppio diploma italo-francese; progetti di alternanza scuola-lavoro anche internazionale. Circa il 75% dei diplomati al Liceo Linguistico si immatricola all’università. Le facoltà preferite sono quelle delle aree politico-sociale, linguistica, economica e giuridica. Emanuele è un ex studente del linguistico, che studia relazioni internazionali a Parigi e che ricorda così il Selmi: «Sono rimasto estremamente legato ai miei professori, a tal punto che tutte le volte che torno a casa passo sempre a salutarli». L’Istituto Tecnico, con l’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, offre ai giovani una formazione critica e scientifica al passo con la costante evoluzione della ricerca consentendo l’acquisizione di competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. Permette l’inserimento in nuovi settori professionali nel campo della salute, dell’ambiente e della sicurezza o la prosecuzione negli studi universitari, in particolare nell’ambito sanitario e scientifico, in ITS o IFTS. I diplomati dell’Istituto Tecnico per le Biotecnologie Sanitarie scelgono per circa il 70% un percorso universitario e si iscrivono principalmente alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Biotecnologie, Farmacia e CTF, Scienze Biologiche, Chimiche e Naturali. Anche Giulia, diplomata al tecnico, ricorda con piacere il suo vecchio liceo: «Il Selmi mi ha aiutato davvero molto. Inoltre ho un ricordo molto bello dell'atmosfera che si respirava nei corridoi...».