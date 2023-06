La festa dei ragazzi Al Malaguzzi ci si ritrova dopo quattro anni

di Stella Bonfrisco

Una platea di oltre duecentocinquanta ragazzi, studenti delle scuole medie da tutta la provincia reggiana. Dalle rive del Po fino alla Pietra di Bismantova, passando per il capoluogo. Accompagnati dai loro insegnanti e dirigenti scolastici per partecipare alla festa di premiazione dell’edizione 2023 del Campionato di Giornalismo – Cronisti in Classe, che si è tenuta al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Finalmente di nuovo in presenza, dopo la lunga pausa Covid di tre anni – i veri protagonisti dell’iniziativa hanno portato alla cerimonia quell’entusiasmo capace di rendere davvero speciale questo progetto proposto da Il Resto del Carlino. Progetto rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle secondarie inferiori, che li mette alla prova nel redigere pagine di giornale. Una manifestazione dunque scandita dagli applausi dei piccoli cronisti, felici di essere potuti tornare a festeggiare insieme.

Delle tredici scuole in gara – ognuna delle quali autrice di tre pagine pubblicate su Carlino Reggio - a salire sul gradino più alto del podio è stata la scuola media Lelio Orsi di Novellara, che oltre alla tradizionale targa ha ricevuto un buono da 300 euro da spendere in materiale informatico. Al secondo posto si è classificata la scuola Antonio Allegri di San Martino in Rio (targa e buono di 130 euro), mentre al terzo la Alessandro Manzoni di Reggio Emilia (targa e buono da 100 euro). Il riconoscimento assegnato dallo sponsor Emilbanca (di 300 euro) è andato alla scuola Bismantova di Castelnovo Monti, che ha anche conquistato il primo premio per il miglior disegno.

Una novità di questa edizione 2023, maturata dal fatto che ogni anno giornalisti in erba delle scuole medie reggiane corredano gli articoli con disegni capaci di sottolineare i contenuti che vengono affrontati, spesso coinvolgendo anche i ragazzi e le ragazze che non hanno lavorato alla stesura dei testi. Il premio assegnato da Iren (500 euro) è stato conquistato dalla Dante Alighieri di Bibbiano, vincitrice anche del secondo posto per il miglior disegno. Il terzo premio per il migliore disegno è stato invece consegnato alla scuola Carlo Levi di Campegine. Il premio speciale (un attestato che riconosce particolare merito a chi più si è attenuto alle ‘regole giornalistiche’) è stato guadagnato dalla scuola Antonio Panizzi di Brescello.

Ad aggiudicarsi il premio social, per l’articolo più votato sull’edizione on line del Resto del Carlino, è stata invece la scuola Ezio Comparoni di Bagnolo, con lo scritto "L’adolescenza e la giovinezza di Giacomo Leopardi". Un’autentica sorpresa per le docenti della scuola bagnolese, che hanno visto riconoscere l’importanza e l’utilità dei classici anche tra i nativi digitali. Attestati di partecipazione al progetto sono poi stati consegnati agli istituti Galileo Galilei sede di Massenzatico, Sandro Pertini 2 e Amedeo Savoia Aosta di Reggio Emilia, Giovanni XXIII di Castellarano, Francesco De Sanctis di Poviglio. Tra i temi più affrontati dagli studenti, quello della salvaguardia ambientale è stato quello più seguito: ad emergere soprattutto l’importanza di contribuire, anche con piccoli gesti, in prima persona. Diverse poi le pagine dove hanno espresso i loro piccoli disagi legati al periodo dell’adolescenza che stanno affrontando, così come il coinvolgimento in attività solidali. A consegnare i premi insieme al capocronista della redazione di Carlino Reggio Saverio Migliari – oltre a essere stati componenti della giuria che li ha decisi – la parlamentare Ilenia Malavasi, il sindaco Luca Vecchi e l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni del Comune di Reggio Emilia, il presidente della Provincia Giorgio Zanni ( e sindaco Castellarano), la vicepresidente della Provincia con delega alla Scuola Elena Carletti (e sindaca di Novellara) , Arturo Bertoldi per Iren (responsabile Eduiren), Gianluca Gibertini per Emilbanca (vice presidente Area Territoriale).