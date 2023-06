La scuola "Conero" sul podio Premiati i cronisti in erba tra applausi, sorrisi ed emozioni

di Raimondo Montesi

È la scuola ‘Conero’ di Ancona la vincitrice di ‘Cronisti in classe 2023’, i Campionati di giornalismo che il Resto del Carlino organizza da anni in collaborazione con gli istituti scolastici dell’intera provincia. Sul secondo gradino del podio sale la scuola Leopardi Borgo San Giacomo di Osimo, mentre terza si classifica la scuola ‘Fagnani’ di Senigallia. Applausi anche per le scuole rimaste fuori dal podio, ma che comunque hanno prodotto degli articoli degni di nota, a testimonianza dell’impegno che i ragazzi mettono nel loro lavoro di giornalisti ‘in erba’, guidati dagli insegnanti: la scuola Pascoli di Ancona, la scuola Borsellino di Jesi e la scuola Leopardi di Serra de’ Conti (Istituto Comprensivo di Arcevia). La cerimonia di premiazione si è svolta ieri mattina nella sede della Confartigianato, dopo tre anni di assenza dovuta alla pandemia. Al tavolo sono presenti il segretario dell’associazione Marco Pierpaoli e l’amministratore delegato dell’Api Raffineria ingegner Giancarlo Cogliati, che assieme alla Camera di Commercio delle Marche e alla catena di supermercati Sì con te sostengono l’iniziativa del nostro quotidiano. Con loro c’è Andrea Brusa, caporedattore del Resto del Carlino di Ancona, il quale ricorda la bellezza del lavoro di giornalista ("raccontare i fatti di ogni giorno è sempre una grande emozione"), ma anche le difficoltà, soprattutto oggi che "le notizie corrono sin troppo veloci, e c’è chi invece di verificarne la veridicità fa il ‘furbetto’". Il padrone di casa Marco Pierpaoli dice agli studenti che "alla vostra età volevo fare il giornalista", e poi rivolge loro un suggerimento: "Nel considerare il vostro futuro lavoro scegliete quello che vi piace fare, approfondite le vostre passioni. Si tratta di costruire il vostro futuro. Iniziative come questa aiutano a conoscere e a scegliere". Giancarlo Cogliati sottolinea che "scrivere un articolo bene non è facile. La cosa importante che avete fatto in questi mesi è scrivere rispecchiando i fatti reali. I social hanno qualche svantaggio. A volte dicono sciocchezze. Usiamoli per comunicare, ma non basiamoci solo su di essi". Il clima si surriscalda quando vengono annunciate le tre scuole che si portano a casa la targa ricordo e un buono spesa. Nell’auditorium ci sono ragazzi, insegnanti e genitori. La professoressa Argentina Severini delle Leopardi di Osimo parla di "esperienza molto formativa. I nostri studenti hanno scritto su una grande varietà di temi. Questo premio è meritato". La nuova dirigente scolastica dell’Istituto Scocchera di Ancona, Raffaella Mazzocchi, parla a nome della scuola Conero: "Per noi è un onore aver potuto partecipare a un’iniziativa che stimola la creatività e la riflessione dei ragazzi. Grazie al Carlino, ai docenti e ai ragazzi, che hanno lavorato con entusiasmo, producendo articoli di qualità". Per le ‘Fagnani’ ci sono i docenti Fabrizio Chiappetti e Miriam Giombini, anche loro giustamente orgogliosi del lavoro fatto dai loro ragazzi. L’appuntamento è per il prossimo anno, come sempre.