Meccatronica, sguardo al futuro: "Un settore dinamico e innovativo"

In un mondo del lavoro sempre più digitale e automatizzato, scegliere la meccatronica significa investire sul proprio futuro. Le iscrizioni al corso di laurea professionalizzante in Meccatronica dell’Università di Bologna, attivo nella sede di Lugo (Ravenna), chiudono il 1° luglio alle 13: "Un’occasione da non perdere per chi vuole costruirsi una carriera solida in un settore dinamico e innovativo". Una laurea richiesta da alcune delle più importanti aziende.

"Questo percorso formativo nasce per rispondere concretamente alla crescente domanda di competenze tecniche avanzate – spiegano dal corso di laurea –: automazione, robotica, intelligenza artificiale e sistemi integrati sono oggi tra le competenze più ricercate dalle imprese italiane e internazionali. In Emilia-Romagna i dati parlano chiaro , oltre il 55% delle posizioni specialistiche resta scoperto per mancanza di candidati adeguatamente formati".

Una forbice troppo ampia. "È proprio per colmare questo divario che l’ateneo bolognese, in collaborazione con la Fondazione Super e un ampio network di aziende della Romagna, ha istituito a Lugo una sede della laurea in Meccatronica – continuano –. È presente un campus immerso nel verde, pensato per una didattica moderna e immersiva: aule interattive, laboratori, spazi ricreativi, palestra e mensa accompagnano un’offerta formativa che punta tutto sulla pratica e sull’inserimento diretto nel mondo del lavoro".

"Oltre il 50% delle ore è dedicato a tirocini aziendali e attività di laboratorio, con frequenti visite in azienda e progetti reali sviluppati insieme ai professionisti del settore – spiegano ancora i referenti del corso –. Formarsi in azienda rappresenta un’opportunità di crescita personale. Oggi non basta essere bravi è necessario saper fare".

Un territorio sempre più punto di riferimento per la formazione: "Un’area che offre ai giovani un’alternativa concreta e qualificata ai percorsi tradizionali e alle imprese un bacino di risorse umane già pronte per affrontare le sfide del domani. Si tratta di una formazione pratica concreta che offre tantissime opportunità soprattutto per chi non teme di confrontarsi con aziende che operano nel mondo. Questo è possibile anche grazie al sostegno della neonata Fondazione Vitalis, costituita da dodici realtà imprenditoriali della provincia di Ravenna".