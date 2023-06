"No spreco e ambiente, il nostro riconoscimento alle Severino Ferrari"

"Sostenere il mondo della scuola e, in particolar modo, le nuove generazioni significa investire sul futuro della comunità nella quale Conad Nord Ovest opera quotidianamente con l’obiettivo di garantire agli adulti di domani di vivere in una società ancora più sostenibile – dice Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest –. Siamo certi che stimolare la partecipazione attiva dei giovani, fornendo loro i giusti strumenti per apprendere e sviluppare competenze creative, spirito critico e capacità comunicative, sia la chiave di volta per formare cittadini più consapevoli. Anche in questa edizione i ragazzi hanno mostrato una grande capacità di analisi della realtà, un’interpretazione originale delle tematiche proposte ed una forte propensione al lavoro di squadra: elementi che permettono di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Un’ulteriore conferma dell’impegno di tutto il sistema Conad verso il mondo della scuola a cui dedichiamo da sempre grande attenzione, con l’obiettivo di guidare i ragazzi lungo il percorso di crescita".

"È per noi motivo di grande soddisfazione essere a fianco di tanti ragazzi che hanno partecipato a questa edizione del Campionato di Giornalismo, che si pone l’ambizioso obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo dell’informazione, incentivando la partecipazione attiva degli studenti attraverso numerosi spunti di riflessione su tematiche di attualità – dichiarano i Soci Conad Nord Ovest –. Un progetto che evidenzia l’importanza di recepire e selezionare in modo corretto i tanti stimoli che i giovani ricevono quotidianamente. Siamo una realtà che crede fortemente nelle Istituzioni scolastiche e siamo certi che si debba investire proprio sulle nuove generazioni, attraverso un’istruzione di qualità, l’uguaglianza di opportunità, l’innovazione e la formazione, affinché la società di domani risulti ancora più prospera, responsabile ed equa. I giovani ragazzi, infatti, rappresentano il patrimonio più importante, nonché il futuro del nostro Paese e siamo convinti che progetti come questo permettano loro non solo di sviluppare competenze personali e professionali, ma anche di esprimere al meglio nuove idee e tendenze in grado di arricchire la società nel suo complesso. Per questo abbiamo scelto, in questa edizione 2023, di premiare il tema sviluppato dai ragazzi delle classi 1B, 1D e 1E dell’Istituto Severino Ferrari di Molinella all’interno della pagina ’Che spreco, lo spreco: parola di Italo Calvino’ del 16 marzo 2023, perché hanno mostrato una grande capacità di analisi della realtà rispetto all’importanza di adottare una corretta alimentazione e di ridurre lo spreco eccessivo di cibo. Il Premio Conad consiste in una carta a scalare del valore di 100 euro. Ci rende particolarmente orgogliosi sapere che i ragazzi abbiano scelto di approfondire il tema Conad, dedicato all’importanza di promuovere un consumo sostenibile per preservare e custodire le risorse naturali e alimentari, generando diretti benefici sull’ambiente, l’economia e le comunità".