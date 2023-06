"Premiato il lavoro delle scuole Farini sul supercalcolatore"

Per la nona edizione consecutiva abbiamo scelto di sostenere ‘Cronisti in classe’. Crediamo, infatti, fortemente nel valore di questa iniziativa: fin dalla prima edizione a cui abbiamo aderito, l’abbiamo ritenuta in piena sintonia con i nostri valori e particolarmente utile e virtuosa nel contesto attuale. Mai come in questo periodo, infatti, il nostro Paese e la nostra società necessitano di cittadini consapevoli, in grado di orientarsi in un mondo sempre più complesso e in un flusso di informazioni sempre più vasto e variegato, spesso caratterizzato da dati inesatti e notizie non propriamente veritiere. A questo bisogno possiamo rispondere solamente fornendo ai giovani studenti la giusta motivazione e gli strumenti appropriati per garantire loro un’istruzione seria e sviluppare un indispensabile senso critico. ’Cronisti in classe’ va perfettamente in questa direzione promuovendo la lettura dei quotidiani, favorendo la conoscenza del territorio e stimolando il dibattito su argomenti di attualità, che, come abbiamo potuto leggere sulle pagine de ’Il Resto del Carlino’, spaziano dallo sviluppo sostenibile alla cittadinanza digitale, alla diversità e all’inclusione. La grande partecipazione e la qualità dei lavori presentati dimostrano che il progetto funziona. In aggiunta il nostro sostegno ai ’Campionati di giornalismo’ è un’ulteriore espressione della nostra capacità di essere un’azienda solidale nelle comunità in cui operiamo, in un periodo impegnativo per tutti, basti pensare alla pandemia, alla crisi energetica e, per l’Emilia-Romagna, alla tragica alluvione delle scorse settimane, ma soprattutto per gli studenti e le loro famiglie. Il progetto incarna infatti tutti i principi che guidano molte delle nostre iniziative di responsabilità sociale, come le centinaia di borse di studio che assegniamo ogni anno ai figli dei nostri dipendenti.

Quest’anno, in aggiunta, abbiamo voluto assegnare anche un nuovo premio speciale alla migliore pagina dedicata alla smart city: da tempo anche il nostro Gruppo, partner e fornitore di servizi per tanti Enti locali, sta investendo in soluzioni che permettano di interpretare e valorizzare i big data generati dalle città, una risorsa fondamentale per migliorare la pianificazione e il governo del territorio. Il premio, consistente in un buono da 100 euro da spendere in cartoleria, è andato all’elaborato del 21 febbraio 2023 dei ragazzi della 3B delle Scuole Farini sui Supercalcolatori perché, proprio come deve fare un buon giornalista, hanno saputo cogliere un tema strategico e complesso rendendolo alla portata di tutti e calandolo anche nel contesto locale bolognese con approfondimenti sui principali poli tecnologici del territorio. Ci sarebbe piaciuto, come negli anni scorsi, poter consegnare questo e tutti gli altri premi ai ragazzi durante il tradizionale, festoso evento finale ma abbiamo condiviso la scelta della redazione che per rispetto e vicinanza alle persone delle aree alluvionate ha scelto di annullare l’iniziativa. Torneremo a festeggiare insieme il prossimo anno, quando, ne siamo certi, anche le nostre terre e le nostre persone, tanto provate ma comunque capaci di reagire, torneranno a ritrovare il sorriso.

Claudio Levorato,

Presidente Gruppo Rekeep