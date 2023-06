Santa Vittoria sul podio Le suore benedettine raccontate dai ragazzi conquistano il primo posto

Protagonisti assoluti della mattinata di ieri e di ‘Cronisti in classe’. Sono gli studenti delle scuole medie che anche quest’anno hanno aderito numerosi alla XVII edizione del campionato di giornalismo indetto da Il Resto del Carlino, conclusosi con la cerimonia di premiazione tenutasi al Multiplex. Il campionato ‘Cronisti in classe’ si era aperto il 7 febbraio ed ha visto la pubblicazione di 28 pagine del quotidiano, tutti i martedì e giovedì fino al primo giugno. ‘Cronisti in classe’ è un format che anno dopo anno, consolida il successo di partecipazione con il coinvolgimento di centinaia di studenti, appassionati alla scrittura che, coordinati dai rispettivi docenti, hanno la possibilità di trattare, riflettere e approfondire, temi a libera scelta. Dall’autismo alla sostenibilità ambientale, dalla difesa dei diritti umani alla valorizzazione del territorio di appartenenza, sono stati tanti gli argomenti scelti dai giovani cronisti. A legare tutte le pagine redatte dagli alunni delle venti scuole partecipanti, è stato sicuramente il sentimento del riscatto della felicità e la volontà di realizzare ognuno i propri sogni. Il valore didattico, formativo e culturale del campionato, è stato ribadito dai rappresentanti di Steca Energia e Banca del Piceno. La scuola vincitrice dell’edizione 2023 del campionato, che la giuria ha individuato nella pagina redatta dalla classe III B, è la scuola media di Santa Vittoria in Matenano. Gli studenti vincitori hanno dedicato la pagina del campionato al racconto dell’esperienza vissuta facendo visita al Monastero locale delle Suore Benedettine, accolti dalla Badessa Ida, donna dal sorriso rassicurante ed amorevole. Oltre a ripercorrere la storia del Monastero e lo stile di vita delle suore, gli studenti si sono soffermati sul significato dei valori cardine della vita e del raggiungimento della felicità. Paola Pieragostini