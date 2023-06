"Sempre al vostro fianco e presto potremo emozionarci insieme"

Da sempre sponsor del ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’, sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Confcommercio Ravenna. "Seguiamo con convinzione la manifestazione sin dalla sua nascita – spiega Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione – perché crediamo nella sua importanza per i giovani che la vivono con entusiasmo e passione, avendo così una preziosa occasione di crescita e formazione. Dopo gli anni difficili della pandemia, speravamo di poter tornare all’antico e di vedere tutte le classi in presenza per la premiazione finale. Ma non avevamo messo in conto l’alluvione. Ci sarà da aspettare ancora un po’, ma ce la faremo. Incontreremo presto i ragazzi per la cerimonia, che è sempre stato un momento emozionante, direi quasi commovente". Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Mauro Mambelli, presidente di Ascom Confcommercio. "L’entusiasmo dei ragazzi – commenta – è sempre stato il grande motore dell’iniziativa, anche nei momenti più difficili. Per loro è un modo di mettersi alla prova con la scrittura e con il racconto del quotidiano, e anche per riflettere sull’attualità e scoprire nuove attitudini che si possono rivelare preziose per il futuro. Non vediamo l’ora di poterli incontrare e premiare come si meritano in un contesto tranquillo e sicuro, per godere appieno del momento, insieme agli insegnanti e ai genitori".