Tradizione, innovazione e futuro. A Camerino la formazione al top

Fondata nel lontano 1336, l’Università di Camerino (Unicam) è oggi una delle realtà accademiche più dinamiche e innovative del panorama universitario italiano. Forte della sua lunga tradizione, Unicam continua a rinnovarsi per rispondere con efficacia alle sfide del presente e del futuro, offrendo a studentesse e studenti un ambiente stimolante, tecnologicamente avanzato e profondamente umano. A distinguere l’esperienza formativa a Camerino è l’attenzione costante al rapporto diretto tra docenti e studenti: un’interazione quotidiana, personale e concreta che favorisce non solo l’apprendimento, ma anche la crescita umana e professionale. In un contesto accademico a misura di persona, ogni studente è protagonista del proprio percorso, seguito con cura da un corpo docente altamente qualificato e motivato.

Unicam investe da anni in innovazione, nella didattica come nella ricerca. I corsi di studio sono pensati per essere all’avanguardia, aggiornati rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro e capaci di integrare sapere teorico e competenze pratiche. Le strutture dell’ateneo comprendono laboratori moderni, aule multimediali, biblioteche aperte anche in orario serale: un ecosistema perfetto per sviluppare idee, progetti e professionalità. L’offerta formativa per l’anno accademico 2025-2026 segna un ulteriore passo avanti in questa direzione. Il rettore Graziano Leoni presenta con entusiasmo una delle principali novità: "All’interno dei corsi di laurea saranno introdotte nuove attività laboratoriali che integrano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà immersiva". Una scelta strategica che permette agli studenti di confrontarsi con le tecnologie più avanzate, acquisendo competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro globale. In particolare, le nuove attività arricchiranno i percorsi formativi con esperienze immersive e interattive, rendendo ancora più efficace l’apprendimento. La realtà aumentata e virtuale permetterà, ad esempio, di simulare ambienti scientifici, esperimenti complessi o contesti nei quali si creeranno nuovi materiali, sviluppando un approccio critico e operativo.

L’obiettivo di Unicam è chiaro: formare professionisti preparati, consapevoli, capaci di pensare in modo flessibile e innovativo. Ma anche cittadini responsabili, pronti a contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio e oltre. Studiare a Camerino significa entrare in una comunità viva, internazionale, in cui ricerca, formazione e innovazione dialogano costantemente. Significa vivere un’esperienza universitaria autentica, dove tradizione e futuro si fondono per creare valore. Unicam non è solo un ateneo: è un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro con solide basi, in un contesto che valorizza talento, passione e idee. Una scelta di qualità, per chi guarda lontano.

