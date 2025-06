Un centro nevralgico di turismo, moda e salute

L’offerta formativa è ricca di percorsi di elevata qualità e ben collegati alle specificità del territorio. Per Economia e management, il corso di Laurea in Economia dell’impresa si articola in tre curricula: Financial and business management in lingua inglese, il nuovo curriculum in Management dell’Ospitalità e quello Manageriale in italiano. È inoltre presente il corso di Laurea internazionale in Economics of Tourism and Cities. Per Scienze statistiche, il corso di Laurea in Statistica, finanza e assicurazioni. Per Scienze motorie, il corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive. Per Farmacia e biotecnologie, la Magistrale a ciclo unico in Pharmacy, mentre per Scienze il corso di Laurea in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali. In ambito umanistico il corso di Laurea in Culture e pratiche della moda. Per Medicina e chirurgia, il corso di Laurea in Infermieristica, mentre per Scienze dell’educazione e della formazione, il corso di Laurea in Educatore sociale e culturale. L’offerta formativa del Campus comprende inoltre 9 corsi di Laurea Magistrale di cui 5 in lingua inglese.”