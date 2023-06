Vince Castel di Lama Premiata l’idea della pizza cucinata con la farina di grilli L’inchiesta dei baby cronisti

È stata davvero una bella mattinata di festa alla sede della Conad Adriatico per la 17esima edizione dei Campionati di giornalismo. Lo ‘svelamento’ della classifica da parte del caposervizio Flavio Nardini è stato preceduto dagli interventi degli sponsor, che hanno sottolineato la loro vicinanza al progetto del Resto del Carlino e il loro impegno nei confronti delle giovani generazioni, con un occhio di riguardo al tema della sostenibilità ambientale, al centro della seconda uscita dei Campionati. Nei loro elaborati i ragazzi sono riusciti a essere puntuali e molto attenti, mettendo in grande difficoltà la giuria. Alla fine l’ha spuntata la scuola di Castel di Lama, che ha voluto provare la farina di grilli: come hanno spiegato i professori Gianluca Re e Floriana Martoni, referenti del progetto, è stata prima fatta una ricerca online della farina di grilli che, una volta reperita non senza difficoltà, è stata affidata nelle mani sapienti di un pizzaiolo, papà di un’alunna. A quel punto il gioco era fatto e la pizza pronta: non restava che assaggiarla, cosa che studenti e professori hanno fatto, più o meno di buon grado. L’idea vincente è stata proprio quella di andare a indagare qualcosa di ancora poco noto, come in una vera inchiesta giornalistica, prendendo parte in prima persona a questa sorta di ‘esperimento’ e facendo così conoscere ai lettori qualcosa di cui si parla molto ma rispetto alla quale ancora non c’è molta conoscenza. Un lavoro di ricerca, analisi e racconto degno di un reportage, che ha convinto la giuria ad assegnare il primo premio agli studenti e alle studentesse di Castel di Lama. Sul podio anche Grottammare e l’Ic Tronto e Valfluvione.