A Napoli le associazioni proprietari e inquilini si trovano per gli Accordi territoriali

Martedì 10 ottobre 2023, presso la sede di Confedilizia Napoli, si sono riunite le associazioni dei proprietari APE-Confedilizia Napoli, APPC, ASPPI, Confabitare Napoli, Federproprietà Napoli, Unioncasa e UPPI e quelle degli inquilini Assocasa, SICET, SUNIA, UNIAT e Unione Inquilini, per procedere al rinnovo degli Accordi Territoriali per i contratti di locazione a canone concordato il cui deposito per la città di Napoli è risalente al 24 gennaio 2018. Sappiamo che, con il contratto di locazione a canone concordato, il costo dell'affitto viene stabilito in base a una serie di parametri che tengono conto della metratura, della collocazione e delle dotazioni dell'appartamento e il risultato è una cifra che viene "asseverata" da una delle organizzazioni sindacali che ha firmato l'accordo. A gennaio 2021 è scaduto quello del 2018 che aveva durata triennale. Stante la congiuntura economica negativa di questi anni, questa tipologia contrattuale, valevole per l’abitativo ordinario, per l’abitativo transitorio e per l’abitativo per studenti universitari è stata preferita dai cittadini napoletani nonché da quelli della provincia. Del resto, i benefici fiscali previsti rendono molto appetibile questa tipologia contrattuale. Nella città di Napoli, infatti, il locatore beneficia del pagamento ridotto della cedolare secca nell’ordine del 10% e del risparmio del 25% dell’I.M.U., mentre il conduttore beneficia del risparmio del 25% della T.A.R.I. Essendo gli Accordi Territoriali, come detto, scaduti oramai dal gennaio 2021, da quel momento i canoni per nuovi contratti possono essere incrementati con i nuovi aumenti ISTAT che oggi sono arrivati a ben l’11,85%. Per evitare un eccessivo aggravio, si è prevenuti alla decisione di riaprire i tavoli, onde stipulare, e anche nell’imminenza, nuovi Accordi territoriali che possano entrare in vigore già a partire dal prossimo gennaio 2024. Evitare proprio questo e riuscire a congelare questo aumento, che è un primo aspetto rilevante che è stato necessario far capire ed accettare ai proprietari. E non è da tralasciare che a Napoli, ormai, oltre il 50% dei contratti di locazione abitativa è a canone concordato. Rinnovare nell’imminenza gli Accordi ha lo scopo, quindi, di avere una condizione economica di maggior favore per gli inquilini ma anche un maggiore controllo su tutti gli aspetti normativi inseriti nel contratto e che vanno rispettati. Continuiamo a sostenere che un contemperamento degli interessi dei proprietari e degli inquilini è l’unica strada percorribile in un’era di congiuntura economica negativa che non si sa se e quando terminerà. Avv. Luigi Grillo Presidente Confabitare Napoli