A quali enti donare nel 2023? Online quelli che hanno fatto domanda per l'anno corrente

Disponibile, nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno richiesto di beneficiare del 5x1000 per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022). In tutto sono 293 soggetti. Entro il 2 maggio 2023 il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega avrebbe potuto richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente, ormai dunque il dato è tratto. Successivamente (prima del 10 maggio) è stata pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta. Il via libera alle nuove iscrizioni di Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche era stato dato l’8 marzo scorso con scadenza 11 aprile. Per agevolare la consultazione sul sito dell’Agenzia è disponibile il Motore di ricerca elenco iscritti enti onlus - Anno 2023 (agenziaentrate.gov.it). Basta andare nell’area tematica 5 per mille seguendo il percorso Home/Aree tematiche/5 per 1000 e cliccare sulla voce “Elenco iscritti ONLUS”. L’elenco provvisorio è formato da ben 293 enti, suddivisi un po’ per tutto il territorio italiano: si tratta delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le Asd che hanno presentato l’istanza di accreditamento per accedere al beneficio per l’anno finanziario 2023. Ora non resta che consultare la lista è scegliere quale tra le numerose realtà sia la più meritevole e destinarle il proprio 5x1000.