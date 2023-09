Abitare in modo più sostenibile e sicuro

La riqualificazione profonda del patrimonio edilizio favorisce la ricerca e l’applicazione di soluzioni adatte ad affrontare le sfide climatiche ed energetiche. Le misure di efficientamento energetico promosse dall’Unione Europea, in particolare in materia di energia solare, prevedono tra l’altro di raddoppiare la capacità fotovoltaica a partire dal 2027. I pannelli fotovoltaici rappresentano infatti un’ottima tecnologia in grado di accelerare la transizione ecologica, fornendo benefici ambientali tangibili, come la riduzione significativa dei consumi energetici e delle emissioni degli edifici. Quando si parla di fotovoltaico, è bene tuttavia valutare anche il rischio incendio, scegliendo attentamente gli isolanti posti in copertura. Il rischio legato all'installazione di pannelli fotovoltaici è associato all'aumento del carico di incendio e alla possibilità di innesco, oltre che al modo in cui un incendio si sviluppa su un tetto. Questo cambiamento nel comportamento del fuoco può aumentare l'estensione e la velocità di propagazione e quindi anche l'intensità degli incendi. ROCKWOOL, leader mondiale nella realizzazione di prodotti e soluzioni sostenibili in lana di roccia, è impegnata in una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza antincendio degli edifici e sostiene l’importanza di utilizzare materiali incombustibili al fine di minimizzare i rischi e garantire senza compromessi il benessere dei cittadini e l’integrità degli stabili.