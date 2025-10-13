Acqua domestica, canone mensile e cessione senza consenso: tutto quello che c'è da sapere

Il mio conduttore ha smesso di pagare i canoni e le spese condominiali, anche l’utenza acqua domestica; poiché so che ha smesso di lavorare, e ho urgenza di percepire il canone mensile, è meglio attendere qualche mese e vedere come si comporta l’inquilino o agire subito avvocato? La procedura di sfratto per morosità è azionabile quando è insoluto anche soltanto un canone locatizio ovvero quando sono insolute le spese condominiali per un importo pari ad almeno due canoni di locazione; l’utenza acqua domestica è l’unica utenza per la quale la parte conduttrice e la parte locatrice sono debitrici solidali (come nel caso dei ratei condominiali), differentemente dalle utenze gas e luce che sono recuperabili (da parte del fornitore) solo nei confronti del titolare dell’utenza, e non nei confronti del locatore. Se non si salda l’utenza acqua domestica, vi è quindi il concreto rischio che il gestore possa sospendere l’erogazione dell’acqua a tutto il condominio, ovvero che azioni il recupero del credito sia contro l’inquilino sia contro il locatore, con aggravio di spese di mora (interessi, spese di notifica e spese legali). Il suggerimento, quindi, alla presenza di un almeno un canone locatizio insoluto e spese condominiali ovvero per utenza acqua domestica insoluta, è quello di saldare i ratei all’amministratore, saldare l’acqua al fornitore, tentare poi un sollecito bonario ovvero la costituzione in mora alla parte conduttrice preavvertendola che, in difetto di saldo (del canone e delle spese condominiali e di acqua) entro 15 giorni alla proprietà, si conferirà mandato ad un legale per recuperare l’intero credito e liberare l’immobile, con il concreto rischio di condanna alle spese di procedura in capo alla parte debitrice. Il sollecito di pagamento all’inquilino va inviato o con raccomandata a/r o con messaggistica da cellulare al fine di averne prova in caso di giudizio; si precisa che la conversazione tramite messaggistica da cellulare quale Whatsapp può fungere da prova in un eventuale giudizio, ove questa venga autenticata da notaio. Se nel termine indicato nel sollecito, l’inquilino non avrà onorato il suo debito, suggerisco di rivolgersi ad un legale che tratti la materia locatizia affinché, approfondito il caso, agisca per tramite della procedura di intimazione di sfratto per morosità; è ovvio che il professionista debba analizzare caso per caso e che non esista una soluzione universale, ma quello che è certo è che se il debitore non è più in grado di pagare (ad esempio ha perso il lavoro o ha posto in essere condotte che fanno presumere sia divenuto insolvibile) è necessario attivarsi tempestivamente per ottenere la liberazione della casa ed evitare un aggravamento del danno. La fase giudiziale per ottenere un provvedimento di convalida di sfratto potrebbe essere veloce (durare anche solo un mese) in caso di mancata opposizione in giudizio; la successiva fase esecutiva (quella preordinata a riavere materialmente in restituzione la casa e quindi le chiavi) richiede più tempo: dalla data indicata nel provvedimento dal Giudice per il rilascio spontaneo e l’effettiva liberazione della casa (nei casi più ostici con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, del fabbro e della forza pubblica), mediamente decorrono circa 6 mesi. Tutto ciò premesso appare opportuno, in caso di morosità anche soltanto di un canone locatizio, rivolgersi a un legale che tratti la materia delle locazioni affinché, valutato il caso specifico, e compreso se la priorità dell’assistito sia ottenere prima la liberazione della casa e in un secondo momento il recupero del credito o viceversa, azioni infine la procedura di sfratto per morosità tempestivamente, evitando così un aggravamento della mora e che il credito divenga irrecuperabile. Se la priorità sarà il recupero del credito, servirà valutare se l’inquilino ha diritto di usufruire del “fondo per la morosità incolpevole”; in caso affermativo in udienza le parti aderiranno al protocollo prefettizio, il comune e l’inquilino perfezioneranno alcuni passaggi burocratici (tra cui la consegna dell’isee) ed infine il Comune erogherà, entro determinati limiti, gli importi al locatore con tempi solitamente solerti. I compensi professionali saranno liquidati dal Giudice, secondo una specifica tabella del Tribunale di Bologna (visionabile sul sito dell’ordine degli avvocati), in proporzione all’ammontare della morosità. La mia inquilina ha ceduto il contratto di locazione di casa a una terza persona, priva di redditi, ha registrato senza la mia autorizzazione la voltura del codice fiscale in agenzia entrate, poteva farlo? Non mi paga il canone di locazione, posso fare lo sfratto? A chi lo devo indirizzare? La parte conduttrice, senza l’autorizzazione della proprietà, non poteva cedere il contratto a terzi e quindi volturare il CF presso Ade. Il contratto di locazione si basa sulla fiducia nei confronti del soggetto che si sceglie come conduttore e sulle sue garanzie. Occorre approfondire quale documentazione/firme (forse false) siano state depositate ai fini della voltura. Oggi quindi, ove non riesca a conciliare la posizione con l’inquilina estragiudizialmente, dovrebbe incaricare un legale affinché azioni la procedura di sfratto per morosità contro la parte conduttrice individuata nel contratto sottoscritto; in caso di contestazioni e opposizione all’intimazione di sfratto il Giudice dapprima manderà le parti in mediazione e contestualmente muterà il rito; se la mediazione non si concluderà con una conciliazione, la causa procederà con il rito locatizio, più spedito rispetto ad un giudizio ordinario. La società conduttrice ha ceduto un ramo di azienda ad un’altra società, pertanto, il contratto di locazione del locale commerciale di mia proprietà è ora intestato alla nuova parte conduttrice; prima della cessione non erano stati pagati 3 canoni; poteva cedere il contratto senza il mio consenso? cosa posso fare? Nei contratti diversi dall’uso abitativo, nel caso di cessione di ramo di azienda, la parte conduttrice cedente si succede nel contratto con la parte cessionaria che le subentra, quindi si, nel caso della locazione commerciale, la voltura del CF/PI è possibile a prescindere dalla volontà della parte locatrice. Occorre visionare il testo di contratto di locazione per valutare approfonditamente la fattispecie. Nel caso di morosità per canoni è possibile il rimedio della procedura di sfratto per morosità (la quale per fondare una convalida di sfratto dovrà essere grave, non soltanto pari a un canone) contro la nuova parte conduttrice quand’anche nel testo di cessione di ramo di azienda si escludesse specificatamente che la morosità della parte cedente traslasse in capo alla parte cessionaria.