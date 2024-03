Acquisto di immobile all'asta giudiziaria occupato dal debitore esecutato

Sempre più persone si avvicinano al mondo delle aste giudiziarie per comprare casa. Considerato che la vendita scaturisce da una procedura esecutiva, è possibile che, al momento della visita dell’immobile, questo risulti abitato dal debitore. Egli, infatti, ha il diritto di rimanere nell’immobile per tutta la durata della procedura di vendita. Solo con il decreto di trasferimento, successivo al versamento dell’intero prezzo da parte dell’acquirente, il Giudice trasferisce il bene espropriato all’aggiudicatario, ingiungendo al debitore di rilasciare l’immobile venduto. Sarà il custode giudiziale dell’immobile a dare esecuzione all’ordine di liberazione, anche avvalendosi della forza pubblica e senza particolari formalità procedimentali. Se nell’immobile rimangono beni mobili del debitore, sarà sempre il custode ad occuparsi del loro smaltimento. Queste operazioni, pertanto, saranno svolte a cura e spese della procedura, senza maggiori oneri per l’aggiudicatario. L’immobile può essere liberato anche prima del decreto di trasferimento, in alcuni casi patologici. Ad esempio, ciò può accadere quando il debitore ostacola il diritto di visita di potenziali acquirenti, o l’immobile non è adeguatamente tutelato e mantenuto in stato di buona conservazione. In conclusione, pur potendo il debitore occupare l’immobile per tutta la durata della procedura, al momento del trasferimento del bene l’acquirente ha il diritto di ottenere l’immobile libero da persone e cose. Avv. Luigi Maccarrone Consulente di Confabitare