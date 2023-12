Acquisto immobili in costruzione: tutte le garanzie per chi compra

Il legislatore, riconoscendo l'esigenza di sicurezza per coloro che acquistano da impresa, ha regolato la materia con il D.Lgs. 122/2005 che offre una tutela particolare alle persone fisiche che acquistano da costruttori immobili in corso di costruzione. La normativa ha come obiettivo quello di "proteggere" gli acquirenti di tali immobili dal rischio di insolvenza dell'impresa costruttrice che comporterebbe la perdita per l'acquirente non solo della propria futura casa ma anche, nella quasi totalità dei casi, delle somme versate al costruttore a titolo di acconto prezzo o caparra. L'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 prevede che al momento della conclusione del contratto preliminare di vendita venga consegnata dal costruttore – a pena di nullità del contratto - una polizza fideiussoria che garantisca il futuro acquirente per tutte le somme versate e che saranno versate al costruttore stesso fino al momento del contratto definitivo di vendita. Il legislatore, inoltre, si è occupato anche di definire nel dettaglio il soggetto che deve rilasciare la fideiussione, il contenuto e le modalità di escussione della stessa, adottando anche un Regolamento che definisse il modello standard di fideiussione. La fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso nonché di quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere. Lo stesso legislatore prevede, tra le altre, anche una tutela per il momento successivo all'acquisto, prevedendo l'obbligo del costruttore di consegnare all'acquirente – a pena di nullità – una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile (compresi i danni a terzi) derivanti da rovina parziale o totale dell'immobile o da gravi difetti di costruzione. Elisa Gentilucci Notaio