Affitti brevi alla sbarra: un fenomeno stratificato

Il tema degli affitti brevi da qualche tempo a questa parte è al centro del dibattito politico-giornalistico. È infatti stato individuato, in maniera tanto ampia quanto impropria, quale unico responsabile della crescente difficoltà di accesso alla casa di una fascia sempre più consistente della popolazione italiana. L’idea del proprietario avido che abbandona il sentiero della locazione tradizionale per rivolgersi al generoso mondo dello short-rent appare perfetta per un Paese in cui spesso si preferisce individuare un capro espiatorio, piuttosto che identificare i colpevoli, soprattutto quando i rei sono più d’uno e agiscono in concorso. Il presupposto da cui scaturiscono le tesi dell’accusa è reale. In Italia l’offerta in locazione, sia sul libero mercato che su quello cosiddetto a canone concordato, è ampiamente insufficiente in rapporto alle esuberanti dimensioni della domanda. La crescente propensione all’affitto non trova riscontro nelle effettive dimensioni dell’offerta che, prima ancora che alla redditività del proprio patrimonio, è attenta alla salvaguardia dell’integrità dello stesso. Si tratta di un fenomeno stratificatosi nel tempo che scaturisce dall’incapacità di regolamentazione del mercato della locazione in cui il proprietario ha spesso giocato il ruolo di ammortizzatore sociale, piuttosto che quello di controparte meritevole di analoga tutela. È nell’approssimativo governo delle drammatiche vicende pandemiche che vanno ricercate le ragioni di una crescente disaffezione per il segmento della locazione tradizionale, di cui oggi paghiamo le inevitabili conseguenze. La tangibile contrazione dell’offerta si coniuga con l’eclatante crescita del turismo, ritornato quasi ovunque sui livelli toccati prima della pandemia. La ritrovata capacità attrattiva nei confronti della componente internazionale restituisce all’Italia quel ruolo di eccellenza tra le destinazioni mondiali che la qualità del patrimonio ambientale e culturale naturalmente ci conferiscono. L’integrazione dell’insufficiente offerta alberghiera ad opera di una parte del patrimonio residenziale ha rappresentato l’imprescindibile presupposto di tale straordinario recupero. Una sorta di contributo integrativo di ospitalità, a beneficio soprattutto della domanda con disponibilità più contenute, senza il quale l’entusiastica narrazione della ritrovata attrattività del nostro Paese sarebbe impensabile. Le difficoltà di accesso al mercato della locazione, da una parte, il boom turistico, dall’altra, rappresentano il presupposto ideale per i colpevolisti a prescindere, quelli per cui tre indizi non sono ancora tre indizi, ma già una prova. La montante ondata di sdegno impone l’immediata adozione di provvedimenti di contrasto della famigerata “piaga” degli affitti brevi, meglio se salutati da un’impostazione giornalistica ortodossa di complemento, che non lasci adito a dubbi sull’identità del colpevole. E dire che basterebbe guardare i numeri per rendersi conto della sproporzione della risposta rispetto all’entità del concorso al problema ed alla eventuale colpa. Anche la contabilità più generosa non colloca mai l’offerta in locazione breve nel nostro Paese al di sopra delle 800 mila unità abitative, con una recente tendenza alla contrazione imputabile agli appesantimenti normativi dello scorso anno. L’entità dello stock residenziale non occupato dai proprietari risulta ampiamente esuberante rispetto all’offerta destinata ad utilizzi di breve termine. Esiste, dunque, una fetta consistente del patrimonio immobiliare italiano stabilmente sottoutilizzata o non utilizzata, che agli occhi dei censori degli affitti brevi non merita attenzioni per favorirne una diversa destinazione. Il vuoto non disturba, non fa rumore, non altera equilibri consolidati. L’esito paradossale delle azioni variamente promosse rischia di essere quello di irrobustire le fila del non utilizzo, a scapito della componente temporanea, come se la “non economia” fosse preferibile rispetto ad un’economia di cui non si riescono a gestire le implicazioni. È, infatti, di tutta evidenza che una quota maggioritaria della componente di affitti brevi inibiti per legge andrebbe ad ingrossare le già massicce fila del patrimonio disponibile e solo una quota residuale verrebbe dirottata verso il segmento della locazione tradizionale, in ossequio alla preminenza della tutela rispetto alla redditività. Un’analisi minimamente documentata consente di cogliere due aspetti che il posizionamento aprioristico finisce per trascurare: il “problema” degli affitti brevi è circoscritto ai centri storici delle grandi città e le misure finora messe in campo per arginarlo potrebbero rivelarsi dannose per le economie locali. La regolamentazione mirata, resistendo alla velleitaria tentazione di approcci generalisti, rappresenta l’unica strada capace di mitigare le esternalità negative di un assetto di mercato in grado di garantire vantaggi pubblici tutt’altro che trascurabili. Più in generale, è l’approccio nei confronti della proprietà immobiliare che necessita di essere rivisto, se non altro per ragioni utilitaristiche. La contrapposizione nei confronti di quello che, ad oggi, rappresenta l’unico possibile alleato nella lotta alla precarietà abitativa appare un esercizio di masochismo che nessuna appartenenza politica è in grado di giustificare. Se da una parte occorre lavorare all’alchimia tra convenienze private e interessi pubblici per favorire una correzione delle tendenze in atto, dall’altra non si può perdere di vista l’esigenza di rimuovere i principali ostacoli all’ampliamento del mercato italiano della locazione a medio-lungo termine, rappresentati dalla latitanza del soggetto pubblico e dal sostanziale disinteresse degli operatori istituzionali. La creazione di un ecosistema favorevole all’attecchimento del partenariato pubblico-privato passa per l’individuazione di una posizione mediana tra la contrapposizione ideologica e i pericolosi consociativismi all’onore delle cronache. Nell’attesa che maturino finalmente le condizioni per un salto culturale, occorre scongiurare forme di autolesionismo che confondono gli alleati con i nemici, rischiando di sacrificare pezzi di economia sull’altare di ideologia e pressappochismo. Luca Dondi dall’Orologio Economista