Affitti brevi, Confabitare: «I proprietari sono penalizzati»

Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha replicato con fermezza alle dichiarazioni del Sindaco di Bologna e dell’assessore Laudani, in merito all’introduzione di nuove limitazioni agli affitti brevi attraverso una variante urbanistica volta a individuare zone sature e imporre vincoli sui metri quadrati. Una scelta che Zanni definisce «incostituzionale, inefficace e penalizzante per i proprietari immobiliari, i quali fino a oggi hanno contribuito in modo determinante a sostenere l’economia cittadina». «Limitare i metri quadri non incentiva i proprietari a dare casa a famiglie, studenti o lavoratori - sottolinea Zanni -. Gli alberghi da soli non coprono la domanda turistica: chi sceglie un appartamento spesso non ha l’esigenza di andare in albergo, basti pensare ai genitori degli studenti fuorisede o ai familiari dei malati», Confabitare conosce nel dettaglio il mercato immobiliare e le esigenze di chi investe sul territorio, eppure non viene coinvolta nei tavoli decisionali: «Ancora una volta - osserva Zanni - si decide senza consultare chi può offrire competenza ed esperienza». La proposta di Confabitare va in direzione opposta: «Per rafforzare il mercato della locazione servono incentivi fiscali, garanzie sui contratti e procedure più snelle per liberare un appartamento in caso di morosità. Non divieti - sottolinea Zanni - ma strumenti che diano fiducia ai proprietari. Se si vuole rimettere sul mercato gli immobili sfitti bisogna collaborare con i proprietari, che oggi non si sentono tutelati e spesso preferiscono lasciare gli appartamenti vuoti pur di non incorrere in serie problematiche». «La città è a un bivio - conclude Zanni - si rischia di bloccare il mercato con divieti che non risolvono i problemi e finiscono per creare nuove rigidità. I proprietari immobiliari non sono la causa, ma vanno riconosciuti come parte della soluzione, perché penalizzarli vuol dire indebolire Bologna».