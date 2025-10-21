Agenzia marittima Fiore. Una storia lunga 65 anni di impresa e di persone con lo sguardo al futuro

Sessantacinque anni di attività, tre sedi operative, Ravenna, Ancona e Ortona, e una visione che mette al centro le persone. L’Agenzia marittima Fiore, fondata nel 1960, è una realtà di riferimento nel settore delle spedizioni internazionali, agenzia marittima e servizi doganali, capace di unire esperienza, innovazione e attenzione al capitale umano.

"La storia dell’Agenzia Fiore – racconta Giuseppe Ranalli, presidente della società e vicepresidente nazionale di Piccola Industria Confindustria con delega all’Economia del Mare – è fatta di impegno, passione e continuità. Ma soprattutto è una storia di persone. Il lavoratore è al centro del nostro progetto di impresa: un ambiente inclusivo, fondato su collaborazione, formazione continua e benessere aziendale". Negli ultimi anni Fiore ha investito in modo strutturale su un modello organizzativo fondato sulla crescita condivisa e su percorsi ESG e tutela ambientale, sociale e di governance. "Crediamo che il valore dell’impresa non si misuri solo nei bilanci – sottolinea Ranalli – ma nella capacità di creare un contesto in cui ciascuno si senta parte di un percorso comune. Un’azienda vive e cresce se le persone che la compongono si sentono valorizzate e ascoltate, questo consente di valorizzare i nostri collaboratori anche attraverso un progetto di Team building e raggiungere una crescita aziendale armoniosa ed equilibrata tra redditività ed etica". Fiore ha ottenuto importanti riconoscimenti nel campo della qualità e della sostenibilità, tra cui le certificazioni AEO, IATA, ISO 9001 e, più recentemente, la Certificazione di Parità di Genere, unica Agenzia marittima in Emilia-Romagna a conseguire questo traguardo. Inoltre, nel 2024 ITA Airways Cargo ha riconosciuto l’Agenzia Fiore come Best Partner, premiando l’affidabilità e la qualità del servizio offerto.

"La certificazione di genere è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi – spiega Ranalli – perché riconosce il nostro impegno concreto per un ambiente di lavoro equo e rispettoso". L’Agenzia Fiore ha scelto di essere presente anche nel sociale, sostenendo iniziative come Amici dell’Opera Santa Teresa e Marinando, con progetti dedicati all’inclusione e alla solidarietà. "Un’impresa non è solo luogo di produzione e profitto – afferma Ranalli – ma anche spazio di comunità e di trasformazione sociale". Guardando al futuro, sottolinea la necessità di una nuova consapevolezza imprenditoriale: "Sarà importante, anche, costruire una rete del valore con i nostri colleghi dovendo le PMI crescere, aggregarsi e fornire servizi di maggiore qualità superando, per alcune, anche il passaggio generazionale e le nuove sfide che guardano a scenari internazionali per le quali sarà importante prepararsi con nuovi modelli organizzativi e tecnologici".

Maria Vittoria Venturelli