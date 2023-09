Agevolazioni "Under 36" per l'acquisto della prima casa: i requisti necessari

Il decreto legge n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”: è prevista una totale esenzione di imposte (di registro, ipotecarie e catastale) per l'acquisto soggetto a imposta di registro o di un credito di imposta (di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore) nel caso di acquisto soggetto ad IVA. Inoltre, nel caso di acquisto con mutuo, vi è anche l'esenzione dall'imposta sostitutiva pari allo 0,25% sull'importo concesso dall'Istituto di Credito. Oltre ai requisiti richiesti per l'acquisto della "prima casa", ai fini di poter beneficiare della c.d. Agevolazione "Under 36", occorrono due ulteriori requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo. Possono beneficiarne coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e non li compiranno nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Relativamente ai requisiti oggettivi, la normativa prevede che gli atti che possono beneficiare delle agevolazioni sono quelli aventi ad oggetto immobili classificati o classificabili in categoria A (ad eccezione degli immobili in categoria A1, A8, A9 e A10) e relative pertinenze. Considerato il forte impatto che tale normativa ha avuto sugli acquisti di immobili abitativi da parte dei giovani, la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato la possibilità di usufruire di tali agevolazioni fino al 31 dicembre 2023. Notaio Elisa Gentilucci.