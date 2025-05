Airzone e clima in casa

Con il varo della direttiva Case Green, Airzone, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per il controllo della climatizzazione, pone l'accento sull'importanza di una gestione intelligente e integrata degli impianti per una casa sostenibile ed efficiente. Un elemento chiave della termoregolazione è la possibilità di adattare la temperatura stanza per stanza. Con app e sistemi di monitoraggio si possono controllare i consumi e intervenire per migliorare l’efficienza globale dell’impianto. Questa flessibilità e possibilità di monitoraggio si traduce in miglioramento del comfort e valorizzazione dell’immobile. E queste soluzioni rappresentano un vantaggio significativo per amministratori e tecnici. La possibilità di monitorare da remoto lo stato degli impianti semplifica le operazioni di manutenzione, riducendo gli interventi d’emergenza ed i costi operativi. In un panorama sempre più orientato verso la sostenibilità, la termoregolazione evoluta si integra perfettamente con fonti rinnovabili come pannelli solari e pompe di calore, contribuendo agli obiettivi europei di decarbonizzazione.