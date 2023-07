Al via l'accordo di convenzione con il welfare CAMPA: valori affini e tutela solida

È stato stretto un accordo di convenzione tra il welfare d’eccellenza di CAMPA, che tutela la salute, e CONFABITARE che tutela l’abitare sotto ogni aspetto. Federico Bendinelli, Presidente di CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa ha fortemente voluto questa collaborazione e convenzione con Alberto Zanni, Presidente di Confabitare, incontrandosi su terreni valoriali affini e con una inclinazione alla tutela di tipo solidaristico. I soci di Confabitare potranno accedere alle coperture del Piano di Assistenza con le proprie famiglie con delle importanti agevolazioni di ingresso. Per l’iscrizione a CAMPA come privati l’essenziale è che la prima iscrizione coinvolga almeno un famigliare di età inferiore ai 70 anni, e questo consentirà di estendere la tutela ai conviventi di età superiore con la possibilità di restare tutelati a vita intera. CAMPA è sempre più orientata su un’attenzione al welfare come concetto globale, che contempli tutte le esigenze del benessere come costituenti e necessarie alla generazione e mantenimento di uno stato di salute che non va soltanto controllato e curato se necessario, ma ricercato con delle scelte consapevoli. Questo livello di attenzione riguarda anche i contesti aziendali; CAMPA infatti garantisce, con il suo Fondo Sanitario Pluriaziendale, formule di welfare che, oltre a diminuire il cuneo fiscale, consentono di migliorare il clima aziendale, fidelizzando e attraendo i talenti messi a disposizione dai dipendenti. CAMPA dispone anche di coperture top level che rispondono ad ogni esigenza di cura, in Italia o nel mondo intero, con massimale illimitato sui grandi interventi. Tra le garanzie peculiari di CAMPA la copertura a vita intera; scegliendo una formula CAMPA si garantirà al dipendente di poter mantenere con CAMPA la consuetudine di cura, ascolto, e procedure snelle che esperisce durante il periodo lavorativo, potendo per esempio fare prevenzione senza anticipare la spesa, in tempi brevissimi, senza perdere energie tra call center e iter burocratici impervi. La tutela viene vissuta come tutela delle persone e famiglie, indipendentemente dallo status lavorativo e anagrafico, e anche dallo stato di salute. Casa, lavoro e famiglia sono i contesti in cui spendiamo la gran parte del nostro tempo. L’esperienza collettiva che ha interessato il mondo intero nel periodo del Covid ha reso chiarissimo quanto fosse importante che la casa rappresenti il nostro nido e non la nostra prigione, né un posto poco sicuro. È più difficile essere sani in un contesto malato e problematico. Il Presidente Zanni ha mostrato grande attenzione sui temi legati alla proprietà immobiliare e all’inclusività, alle garanzie che debbono avere i proprietari quanto a quelle che devono garantire agli affittuari come segnale di civiltà e crescita. CAMPA nei 65 anni di attività si è aperta e ha tratto stimoli dalle esigenze espresse dagli stessi soci che spesso nascono e restano in CAMPA da adulti, portando le loro esperienze, le loro richieste, e ciò che è restato fermo nel tempo è l’ascolto dei bisogni e, anche su questo, c’è una sintonia naturale tra queste due realtà.