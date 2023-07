ALIAV, una storia nata nel 1912 per mantenere vivo il legame della scuola con il territori

L’ALIAV, Associazione Diplomati Istituto Aldini Valeriani è stata fondata nel giugno 1912, ha come presidente onorario perpetuo Guglielmo Marconi, e da oltre cent’anni cerca di mantenere vivo nel territorio bolognese il ruolo di una scuola molto particolare e famosa anche oltre i confini di Bologna. Infatti, l’Aldini Valeriani è l’erede delle “Scuole Tecniche Bolognesi”, istituite nel 1844 (nel 2024 saranno 180 anni) dal Comune di Bologna a seguito dei lasciti testamentari di due filantropi: Luigi Valeriani, economista e matematico, e Giovanni Aldini, fisico, nipote del celebre Luigi Galvani. Una scuola per l’insegnamento delle scienze e delle tecniche. Nel 1878 venne fondato il nuovo istituto, collocato nei locali dell’ex convento di Santa Lucia in via Castiglione 40, dove è rimasto fino all’inizio degli anni ’70 con il trasferimento nell’attuale sede di via Bassanelli, completato nel 1974. Nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 si concluse l’iter di statalizzazione dell’Istituto. La scuola “Aldini Valeriani” ha avuto quindi un ruolo importante nella crescita e sviluppo dell’industria cittadina, formando manodopera specializzata che, in molti casi, si trasformarono in imprenditori. Alcuni nomi: Otello Cattabriga, inventore di una delle prime macchine per la lavorazione del gelato, Natalino Corazza, ideatore di una macchina per il dosaggio e il confezionamento dei dadi da brodo, Massimo Marchesini, fondatore della Marchesini Group, macchine automatiche, Clementino Bonfigloli, fondatore della Bonfiglioli Group, riduttori, Romano Volta, fondatore della Datalogic, lettori codici a barre. Ovviamente l’elenco sarebbe molto più lungo. Abbiamo incontrato il Presidente Mauro Grazia il quale ricorda con affetto e amicizia il suo predecessore, Graziano Zanetti, mancato nel gennaio scorso e che per dieci anni ha dato all’Associazione un impegno appassionato e concreto: «La perdita di Graziano è stato un duro colpo e approfitto per rinnovare le condoglianze alle sue tre amate figlie. L’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 4 aprile ha provveduto a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che, successivamente, ha assegnato le varie cariche e nominato il sottoscritto come Presidente. Abbiamo quindi ripreso l’attività e tutti insieme cercheremo di proseguire al meglio il lavoro di Graziano. Tenuto conto delle difficoltà create dal COVID, che ha stravolto l’attività tradizionale di contatti con gli studenti e le loro famiglie, abbiamo subito incontrato il Preside, Prof. Pasquale Santucci, per poter ripartire nel nuovo anno scolastico con la consueta programmazione. Molto importante per ALIAV è ripristinare il NOA, nozze d’oro e d’argento con il diploma: superato il COVID ci troviamo di fronte all’impossibilità, per le norme sulla privacy, ad avere dai Comuni gli indirizzi di oggi dei diplomati rispetto a quelli che ha la scuola; nel prossimo anno vorremmo organizzare un NOA per il diplomati negli anni 1972, 1973, 1974 per le nozze d’oro, 1997, 1998 1999 per le nozze d’argento. VI STIAMO CERCANDO. Chi ha conseguito il diploma negli anni sopra indicati e fosse interessato all’evento è invitato ad inviare via e-mail all’indirizzo [email protected] nome, cognome, anno diploma, specializzazione, indirizzo di residenza, numero telefonico. Ringrazio fin d’ora per la collaborazione».