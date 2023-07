Alla scoperta dei tesori dell'Appennino: ecco l'antica Pieve di San Pietro di Roffeno

Arrivando a Cereglio dal versante di Vergato e superato il paese un cartello indica all’inizio di una stretta strada in discesa, che passa quasi inosservata, la direzione per l’antica Pieve di San Pietro di Roffeno, monumento Nazionale del XII secolo. Si percorre un’ampia vallata, cosparsa in primavera da alberi in fiore, adornata in qua e in là da vecchie case in sasso, quasi tutte recuperate e raggruppate in piccoli borghi. Alla fine della discesa, e in fondo a un breve rettilineo, appare all’improvviso, quasi come un umile capanna di presepe, l’antichissima Pieve di San Pietro di Roffeno. Silenziosa e modesta, come tutte le chiese di campagna, eppure austera, lascia trasparire la grandezza e l’importanza ricoperta in passato. La Pieve romanica di San Pietro di Roffeno, monumento Nazionale del XII secolo, è una delle Pievi più celebri e antiche che si incontrano nella diocesi di Bologna, come testimonia la lapide murata all’esterno sull’abside della chiesa stessa che ricorda la sua costruzione attribuita all’anno 1155. L’abside è stata definita una delle più belle absidi romaniche della nostra montagna. Fu costruita dai Maestri Comacini. Di grande rilievo artistico anche la monofora centrale con finissimi decori a rilievo in stile bizantino. All’interno della chiesa troviamo la fonte battesimale che è sicuramente il gioiello della Chiesa, di epoca longobarda che risale per alcuni storici al VII secolo, con catino in arenaria decorato da una corona di delfini di pregevole fattura. Di bella fattura anche l’acquasantiera in sasso di Montovolo eseguita a scalpello, forse coeva alla ricostruzione del 1155. All’interno della chiesa troviamo tele di scuola toscana e bolognese e sull’intonaco murale appaiono alcune tempere; di particolare bellezza quella raffigurante la Madonna di Loreto del XV secolo, su un pilastro della navata centrale, mentre la tela sulla fonte battesimale viene attribuita alla scuola del Guercino, e gli affreschi del presbiterio recentemente restaurati, sono del 1600. L’altare in pietra di Montovolo fu eseguito nel 1962. Presso l’antica chiesa sorgeva nell’alto Medioevo il Borgo fortificato da mura detto Roffeno, perché costruito e dominato dalla famiglia dei Roffeni che dipendevano dalla Signoria di Matilde di Canossa. L’importanza strategica del Borgo si univa a quella politica, economica, e religiosa; era anche sede di famose fiere e mercati che si trasferiranno in seguito a Vergato divenuta dopo sede dei Capitani della Montagna. Il Borgo subì varie distruzioni come l’immane incendio del 1602 che ne distrusse quasi completamente tutte le case, e la grande peste del 1630. Intorno alla Chiesa possiamo vedere i resti dell’antico Chiostro – secolo XV – con stilate in legno e le scale di sasso che conducevano alla canonica e la torre di guardia, un tempo merlata, su cui vediamo ancora i segni di un passaggio collegato alla chiesa forse da un ballatoio in legno, per consentire la fuga sulla torre in caso di attacco improvviso.