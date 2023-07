Arbitrato, un prezioso sistema alternativo per la risoluzione dei conflitti immobiliari

Nel precedente articolo edito sullo speciale del Resto del Carlino avevamo accennato in termini generali ai cosiddetti metodi, o sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione dei conflitti. Trattasi, in riepilogo, dei cosiddetti A.d.r. (acronimo inglese che sta per alternative dispute resolution) che preservano le parti in litigio e contenzioso dal dovere risolvere il loro conflitto nelle aule di giustizia dove, molto spesso, i costi, le tempistiche, i rischi sono molto elevati per le parti. Se vogliamo aggiungere anche un ulteriore dettaglio, possiamo dire che molte volte evitare di intasare (magari, con cause bagatellari o di poco rilievo) le aule di giustizia sortisce anche un effetto di rispetto del “bene comune” a favore di quei contenziosi che per legge o perché indispensabile, debbano svolgersi nei tribunali italiani. Inoltre in tempi di Covid, possiamo dire che i metodi alternativi hanno spesso ovviato al dovere di presenziare fisicamente nei tribunali (rimasti pressoché a porte chiuse per molti mesi, salvo rare eccezioni) consentendo alle parti di discutere, litigare, o affrontare le trattative pure a distanza attraverso moderni sistemi di video – tele comunicazione. Peraltro oggi, possiamo dire che quell’esperienza di gestione a distanza dei conflitti, permane in quanto molte udienze, incontri e meeting vengono svolti mediante l’ausilio di sistemi di comunicazione e videoconferenza a distanza. Riprendendo, quindi, dall’ordine impostato nel precedente articolo, esaminiamo brevemente il primo di questi metodi alternativi, ossia l’arbitrato. L’arbitrato si caratterizza per il fatto di essere in tutto e per tutto simile ad un giudizio civile (dunque, non è applicabile nei contenziosi penale, tributario, amministrativo) ma con alcune caratteristiche peculiari. La prima caratteristica è che entrambe le parti devono essere d’accordo tra loro per andare in arbitrato anziché in tribunale. Questo implica che debbano avere stipulato tra loro un compromesso in arbitri, ovvero un contratto, che includa una “clausola compromissoria”. L’esempio più classico, può essere quello del contratto di società (statuto societario) o magari contratto di affitto d’azienda, o franchising ecc., ove le parti stabiliscono in una specifica clausola che “ogni conflitto sarà risolto da un collegio di arbitri”. Gli arbitri possono essere uno, o più d’uno ma sempre in numero dispari in quanto all’esito del giudizio, decideranno la vertenza secondo maggioranza. La procedura arbitrale può essere libera, ovvero amministrata. L’arbitrato è libero (anche definito arbitrato “ad hoc”) quando le parti decidono tra loro gli arbitri e come designarli, liberamente nei modi e nelle forme, quindi al di fuori di peculiari schemi precostituiti salva l’osservanza delle regole minime basilari poste dal codice di procedura civile, tra cui spicca l’onere di rispettare il principio di pari trattamento e contraddittorio tra i contendenti. La procedura si definisce invece amministrata, quando le parti devono (meglio, hanno deciso di) rivolgersi ad un ente strutturato che svolge procedure arbitrali con tanto di segreteria, regolamento, tariffario. Per esempio una camera di commercio. Oppure un ente istituito presso un ordine forense. Oppure altri enti istituiti, che gestiscono procedure arbitrali e a.d.r. In tale caso, ovviamente, le parti devono sottostare a quello che è il “regolamento arbitrale” dell’ente cui si rivolgono. Il procedimento arbitrale, si svolge in forme libere, ma in tempi più ristretti rispetto al giudizio. Infatti, la decisione deve essere assunta entro il termine di duecentoquaranta giorni (meno di un anno) salvo che le parti definiscano un termine diverso. Durante il termine, gli arbitri convocano le parti e le incontrano, in contesti quali uffici privati (spesso, occorre dirlo, molto più confortevoli delle lunghe attese nei tribunali), esaminano documenti, nominano consulenti tecnici, esaminano testimoni. All’esito decidono pronunciando il cosiddetto “lodo arbitrale” che ha lo stesso valore giuridico di una sentenza. Va peraltro segnato che, con la recente riforma Cartabia, che ha interessato gran parte dell’intero codice di procedura civile, sono intervenute anche importanti riforme in tema di arbitrato che, in estrema sintesi, è stato reso ancor più efficace, con estensione anche agli arbitri del potere di adottare provvedimenti cautelari urgenti, che prima erano prerogativa esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo è impugnabile, per nullità, solo per specifiche ragioni e motivazioni indicate nel codice di procedura civile. Avv. Filippo Martini