Arriva l'isolamento intelligente

Coprire per proteggersi dal caldo, proprio come si fa per il freddo. Un principio ben conosciuto dai Tuareg, che nel deserto del Sahara indossano abiti di lana (ottimo isolante termico contro caldo e umidità), ma applicabile anche agli edifici attraverso il cosiddetto “sistema a cappotto”, i cui benefici sono in linea con i principi dell'efficienza energetica promossa da numerose normative europee. Una soluzione che garantisce benefici durante l'inverno, evitando dispersioni termiche, ma anche durante le estati segnate dall'aumento delle temperature globali (di +1,5°C l'incremento medio registrato nel 2024). Potenziando l'isolamento termico degli edifici e stabilizzando la temperatura degli ambienti, l'adozione di cappotti termici (realizzati con materiali certificati, posati correttamente e dotati di marcatura CE) consente di migliorare le prestazioni energetiche estive, riducendo l'uso di condizionatori e contribuendo così a limitare consumi ed emissioni.