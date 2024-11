Ascensori, l'importanza della riqualificazione

Il tema della riqualificazione energetica è oggi sempre più attuale e coinvolge ognuno di noi anche nella quotidianità. Senza rendercene conto ogni giorno compiamo attività che sono parte del quotidiano e che hanno un impatto sull’aspetto di consumo di energia. Uscire di casa o arrivare sul luogo di lavoro richiede spesso l’utilizzo di un ascensore: ma difficilmente ci siamo chiesti quale sia l’effettivo consumo energetico di quel “viaggio in ascensore”. L’Italia è il secondo Paese a livello mondiale in termini di ascensori installati, con circa un milione di impianti che ogni giorno effettuano quasi cento milioni di corse. Oltre il 70% degli ascensori in servizio nel nostro Paese, tuttavia, è in funzione da più di venti anni e quasi il 50% da oltre trenta anni. Analizzando questi dati è chiara l’importanza di avere un efficiente servizio di manutenzione ed assistenza per mantenere un alto livello di efficienza degli impianti. Un buon servizio di assistenza eseguito puntualmente da aziende con tecnici abilitati e preparati consente di mantenere l’efficienza dell’elevatore e quindi fornire le giuste garanzie sul buon funzionamento agli utenti. E’ importante comunque considerare che il servizio di manutenzione non può modificare la natura costruttiva dell’impianto pur mantenendolo correttamente in servizio. Le installazioni in passato sono state eseguite con tecnologie che non prestavano la dovuta attenzione al tema del risparmio energetico e comunque tenevano conto dei componenti e della tecnologia produttiva del tempo. I centri storici delle nostre città sono ricchi di ascensori installati da almeno 40/50 anni con realtà di installazione dell’epoca ed enormi sale macchine poste nel sottotetto. All’interno di questi locali tecnici troviamo argani con sistemi di trazione di grandi dimensioni che hanno garantito una lunga durata di utilizzo ma non considerando i consumi di energia necessari per la movimentazione. Si è poi passati agli anni '80 e '90 dove il boom edilizio nelle periferie è stato contraddistinto dall’alto numero di installazioni di ascensori ad azionamento oleodinamico. Questa soluzione ha permesso di eliminare enormi locali tecnici, ma ha portato ad una maggiore richiesta di potenza elettrica impegnata e necessaria per il funzionamento. Gli anni 2000 hanno portato ad una svolta importante dal punto di vista tecnologico, con ascensori di ultima generazione che garantiscono elevate prestazioni a bassi consumi. Praticamente tutte le installazioni degli ultimi 15/20 anni vengono eseguite con ascensori ad azionamento elettrico con motori di trazione di dimensioni particolarmente ridotte che vengono posizionati all’interno del vano dell’ascensore. Il consumo di queste macchine è paragonabile a quello di un elettrodomestico pertanto consente di abbattere i consumi di energia ed i relativi costi di utilizzo. La svolta dal punto di vista tecnologico è stata importante e per questo motivo si è pensato anche a poter “modernizzare” il parco impianti esistente. Le possibilità sono sostanzialmente due: la sostituzione integrale dell’ascensore, oppure un ammodernamento con sostituzione parziale di alcuni componenti. Procedendo con la sostituzione integrale dell’impianto si ottengono vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico ma molto importanti anche dal punto di vista della accessibilità. Ingombri minori dei componenti consentono infatti di avere porte con luce di passaggio maggiore e cabine più grandi. Il rifacimento totale permette infatti in molte situazioni di ottenere un completo superamento delle barriere architettoniche presenti. Laddove per ragioni tecniche o economiche si volesse ammodernare un ascensore esistente riducendo l’entità delle lavorazioni ed i relativi costi, è possibile intervenire solamente su alcune parti dell’impianto. Esistono kit di ammodernamento relativi alle parti di movimentazione ed alla componentistica elettrica che permettono di ottenere notevoli vantaggi dal punto di vista dei consumi e del confort nell’utilizzo degli impianti. Installare questi nuovi componenti anche su ascensori datati, lasciando comunque in opera le parti meccaniche (cabina, porte ecc.) garantisce un notevole salto di qualità per l’utente. Innovativi sistemi di prenotazione delle chiamate consentono di ottimizzare il numero di corse dell’ascensore e di ridurre i tempi di attesa delle persone che utilizzano l’impianto, assicurando così la soddisfazione dell’utenza ed un notevole risparmio energetico. Accedere a queste opportunità è piuttosto semplice: è sufficiente affidarsi ad aziende specializzate che abbiano al loro interno tecnici con le necessarie abilitazioni e trovare la migliore soluzione per rendere maggiormente sicuro, efficiente ed accessibile il proprio ascensore. In definitiva risulta pertanto evidente come ammodernare o sostituire integralmente un impianto ascensore porta beneficio dal punto di vista energetico, economico, della sicurezza e della accessibilità. Per quanto riguarda il mondo dell’elevazione, possiamo quindi definire questa “transizione energetica” vantaggiosa sotto tutti i punti di vista creando una vera e propria riqualificazione di quello che è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati al mondo. Fancelli Sergio Abitel Ascensori Srl