Assemblea Nazionale di Formazione: un'occasione di confronto e dibattito

Si è tenuta a Bologna dal 20 al 22 settembre l'Assemblea Nazionale di Formazione di Confabitare, un evento che ha riunito i dirigenti nazionali dell’associazione provenienti da tutta Italia. Questo incontro annuale rappresenta un'importante occasione di confronto e approfondimento in cui i presidenti si incontrano per esaminare le tematiche cruciali e le nuove normative che regolano il settore. «L'obiettivo è ottimizzare la gestione della proprietà e fornire il miglior supporto possibile agli iscritti - commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - rafforzando così le competenze e le strategie a beneficio di tutti». L'Assemblea si è aperta con i saluti del presidente Alberto Zanni e si è concentrata su argomenti di grande rilevanza per i proprietari. Tra i principali temi in discussione il Decreto Sicurezza, con le sue disposizioni contro le occupazioni abusive e l'applicazione delle normative del Decreto Salva Casa. Si è discusso di come questi strumenti legislativi possano influenzare positivamente il mercato immobiliare agevolando la gestione della proprietà. «In un contesto dinamico e in continua trasformazione, è essenziale mantenere competenze aggiornate e una conoscenza dettagliata delle normative - commenta Alberto Zanni -, la capacità di affrontare le dinamiche del mercato immobiliare richiede una preparazione costante e una comprensione approfondita delle novità legislative e tecniche. L'Assemblea di Confabitare è un appuntamento indispensabile di confronto fra dirigenti e figure altamente specializzate per garantire su tutto il territorio nazionale una gestione immobiliare efficace e competente».