Attestazione di rispondenza: perché serve

La mancanza dell'attestazione di rispondenza rilasciata da un'associazione firmataria dell'accordo territoriale in un contratto di locazione a canone concordato non incide sulla validità civilistica del contratto stesso. Tuttavia, comporta l'impossibilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste per tali contratti. E’, difatti, oramai conclamato che la mancanza dell'attestazione di rispondenza incide sulla possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali. L'attestazione è necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, come la riduzione dell'aliquota della cedolare secca o dell’imposta sui redditi, oltre alle agevolazioni IMU. Il Tribunale di Velletri, nella sentenza n. 1122 del 16 maggio 2024, ha chiarito che: "Il DM 16 gennaio 2017, riscrivendo le regole in merito all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone concordato, ha previsto che: [...] in alternativa le parti devono chiedere ad un’organizzazione firmataria dell’Accordo di attestare, in base alle modalità previste dall’Accordo territoriale, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo stesso. Ne consegue l’obbligo di dotarsi di tale attestazione, che rappresenta l’elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali, antecedentemente alla registrazione del contratto". Anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29179 del 20 ottobre 2023, ha confermato che: "L’attestazione è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali" [Cass. Civ., Sez. 5, N. 29179 del 20-10-2023]. Pertanto, si può confermare come è fondamentale ottenere l'attestazione di rispondenza per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. Avv. Federico Bocchini Presidente Centro Studi Giuridici Confabitare