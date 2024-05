Azienda Vimi Fasteners, la persona al centro

Non esiste solo il bilancio fatto di numeri, dei risultati del "dare" e della colonna "avere", di entrate e uscite finanziarie. Esiste anche un bilancio di sostenibilità, emesso su base volontaria, che viene adottato da un numero sempre maggiore di azienda. Tra queste figura la Vimi Fasteners, leader nel settore della meccanica di precisione, con sede a Novellara, insieme alle altre aziende del gruppo: la Mf Inox e la Filostamp. Mettendo la persona al centro in tutte le sue attività, Vimi Fasteners lo scorso anno ha effettuato un’indagine di clima sul benessere organizzativo dei dipendenti, con un risultato "molto incoraggiante". Come spiega Marco Sargenti, ceo e general manager di Vimi Fasteners: "Il Gruppo – sottolinea – ha confermato la possibilità dello smartworking e aumentato le ore di formazione per i dipendenti. È stato rafforzato l’impegno nel territorio e il sostegno alla comunità, anche con iniziative per progetti di utilità sociale ed educativa. Vimi Fasteners, inoltre, ha confermato la propria sostenibilità nei confronti dell’ambiente, incrementando la percentuale di recupero dei rifiuti. Inoltre, è stato messo a regime anche il secondo impianto fotovoltaico". Dati economici, governance, risorse umane, ambiente e partnership con comunità e territorio sono i capitoli attraverso i quali il bilancio di sostenibilità 2023 racconta i risultati del modo di fare impresa di Vimi Fasteners. "L’anno scorso su un valore economico generato di 61,9 milioni – continua Sargenti – il Gruppo ne ha distribuito una quota pari a 55,4 milioni. La governance è pensata secondo un metodo di gestione integrata, guidata da un Codice etico di gruppo e contraddistinta da una molteplicità di certificazioni conquistate e mantenute nel tempo: qualità, salute e sicurezza, ambiente, qualità per il settore aerospaziale e qualità per quello dell’automotive. Il 68% dei rifiuti prodotti dai processi lavorativi è destinato al recupero, il 10% dell’energia elettrica consumata proviene da fonti rinnovabili e il trend di riduzione delle emissioni ha fatto registrare nel triennio 2021-2023 un -20,44%. A fine 2023 il Gruppo contava 273 dipendenti, dei quali il 28% donne e l’11% con meno di trent’anni. Convinti che il futuro imprenditoriale si costruisce con la qualità e l’innovazione costante, il Gruppo ha confermato importanti collaborazioni con realtà del territorio per unire idee ed energie. In particolare, continua il rapporto con Reggio Emilia Innovazione, un hub che fornisce servizi alle imprese, in particolare nei processi di innovazione, e con Innovation & Research for industry, un cluster di aziende che promuove la capacità di innovazione e ricerca in un settore tecnologicamente avanzato come l’aerospaziale e l’aeronautico". Il Gruppo Vimi Fasteners, 57 anni di storia e con sede della capogruppo a Novellara, gode di una solida presenza globale nel settore del fissaggio ad alto contenuto tecnologico, raggiungendo i propri clienti in più di 300 stabilimenti nel mondo con oltre 200 milioni di pezzi prodotti all’anno.

a. le.