Boxe Guastalla, una storia meravigliosa

Nata nel 1971, la Boxe Guastalla, da qualche anno intitolata al compianto Paolo Motta, di strada ne ha fatta parecchia: non solo con campioni regionali e nazionali, ma anche e soprattutto nella formazione di tanti giovani, spronati a crescere con i valori dello sport e della noble art che ha forgiato tanti grandi campioni. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta dalla fondazione, 53 anni fa, quando presidente era Ruggero Varini, il vice Antenore Giuberti, il direttore sportivo quel Paolo Motta a cui il team è intitolato, con gli allenatori Dino Guidetti e Sergio Cavallari, quest’ultimo destinato ad avere un grande futuro nella boxe internazionale come allenatore ma anche come manager, in giro per il mondo, tra un ring e l’altro, fino a tempi molto recenti.

I pugili, all’inizio degli anni Settanta, erano Maurizio Bonazzi, Nunzio Casari, Lionello Cucca, Bruno Fava e Giovanni Iotti, tra i 15 e i 19 anni di età. Davvero giovanissimi. Risale al 25 maggio 1971 la prima affiliazione alla Federazione della società guastallese. Sotto la guida di Paolo Motta si formarono due campioni italiani come Antonio Manfredini e Fernando Aiello. La scomparsa di Motta, nel 2011, ha lasciato un grande vuoto nello sport locale, non solo nel campo pugilistico. E nel 2013 la decisione di aggiungere il suo nome a Boxe Guastalla. Ora il presidente è Romano Borgonovi, a lungo stretto collaboratore proprio di Motta. E a guidare il team, come maestro di pugilato, è Marco Tosi, giovane appassionato di boxe, con esperienze positive anche sul ring. La Boxe Guastalla Paolo Motta di recente ha fatto debuttare un suo ’pupillo’, il promettente Hassan Kobba, peso medio nato 24 anni fa nella cittadina della Bassa da genitori marocchini, entrato tra i ’pro’ poche settimane fa con una vittoria, dopo una brillante carriera dilettantistica con 34 vittorie e 4 pareggi su 52 incontri disputati. Kobba segue la tradizione di famiglia: il nonno, che si chiamava come lui, è stato campione d’Africa e olimpionico ai Giochi di Roma del 1960, mentre il padre Salah Eddine è stato un valido pugile professionista prima di andarsene prematuramente nel 2002, quando Hassan aveva solo 2 anni, in un incidente stradale. Al compimento del mezzo secolo di vita, il team pugilistico guastallese si era classificato al sesto posto, per i risultati ottenuti, tra le oltre sessanta società dell’Emilia-Romagna, salendo alla posizione 75 a livello nazionale su oltre novecento club di boxe. A lungo la sede della società era stata negli spazi annessi allo stadio Bonfanti, per decenni casa del "Guastallone". Dopo lo smantellamento dello storico impianto sportivo, che ha lasciato spazio a un quartiere residenziale a ridosso del centro storico, la Boxe Guastalla ha dovuto peregrinare da una sede all’altra, non senza difficoltà. Il sogno di Paolo Motta era quello di trovare finalmente uno spazio adeguato per allenare e far crescere i suoi giovani allievi o dove preparare i campioni ai match importanti. Se n’è andato prima di poter veder realizzato il suo sogno. Ora la sede è alla palestra parrocchiale Fabio Pasini, annessa all’oratorio don Bosco di via Pegolotti.

Antonio Lecci