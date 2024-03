Caccia alle streghe contro il proprietario immobiliare

La scorsa settimana ho assistito all’approvazione di un ODG (2/24), con il mio voto contrario, presso il Consiglio di quartiere del Porto Saragozza; l’oggetto era un parere favorevole alla variante al PUG (piano urbanistico generale). Sorvolando nel merito della variante – a mio avviso, nonché ad avviso di alcuni ordini professionali, peggiorativa rispetto al PUG – appare doveroso porre l’attenzione sulla proposta (della maggioranza, con voto favorevole di Italia Viva e quindi approvata) contenuta nel parere di “farsi parte attiva [..] per promuovere una revisione normativa che consenta un governo più puntuale delle locazioni brevi (affittacamere, bed and breakfast) occorra modificare per queste ultime la destinazione d’uso, distinguendola da quella residenziale (categoria A) e assimilandola a quella turistico-ricettiva (categoria B)”. Il suddetto testo, approvato, di fatto vessa il proprietario immobiliare con una sorta di patrimoniale occulta: il proprietario che intendesse utilizzare la casa per affitti brevi, dovrebbe variare la destinazione d’uso, sostenendone i relativi costi, per poi non avere certezza se potrà essere ri-variato in uso abitativo; ad oggi infatti le richieste in tal senso vengono spesso negate. In concreto, i prevedibili costi che questa patrimoniale comporterebbe sono: circa €200,00= al mq per oneri comunali, il costo del professionista che gestisce la pratica burocratica, la monetizzazione dell’eventuale assenza di posto auto, etc., l’imu (poiché l’esenzione inerisce solo l’uso abitativo e più precisamente la I casa), maggiori costi per la tari (poiché per una abitazione è inferiore a quella per un uso commerciale /turistico). La proposta, così come formulata, appare generica, ingiustamente vessatoria per il proprietario immobiliare, propulsiva di una decrescita infelice. Che la materia degli affitti brevi necessiti di una puntualizzazione, come anche la materia delle locazioni in generale necessiti di un ammodernamento (L.392/78, L.431/98 e norme collegate), è vero, ma è altresì vero che non si può pensare di risolvere lo spopolamento del centro storico o i deficit finanziari della pubblica amministrazione con nuove tasse/costi e di fatto quindi con una patrimoniale occulta che vessa il proprietario. Se aumenta la vessazione dei proprietari immobiliari, i prezzi delle locazioni andranno sempre più alle stelle, verranno vanificati gli sforzi di chi negli anni ha saputo mantenere i propri immobili pagando diligentemente le tasse e aumenteranno i furbetti del settore locatizio. Un tale tipo di imposizione fa diventare di fatto l’ente un socio del proprietario; un socio particolare tuttavia, come il leone di Esopo: divora gli utili ma scompare se ci sono perdite. Avv. Anna Maria Cesari Consulente Confabitare