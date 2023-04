Capitale dell’energia "Abbiamo un porto che è un’eccellente piattaforma logistica"

"Abbiamo un porto che rappresenta, oltre a tutto il resto, una eccellente piattaforma logistica per tutto il comparto energetico. Ne discendono grandi potenzialità di sviluppo e occupazione" commenta il sindaco Michele de Pascale. "Ravenna è una capitale europea dell’Energia da almeno settant’anni, uno degli esempi più straordinari di come patrimonio culturale e naturalistico possano convivere in maniera sana con l’industria, creando benessere diffuso. Da diversi anni l’intera comunità ravennate – istituzioni locali, imprese e sindacati insieme –denuncia l’assenza di una strategia nazionale sull’energia che affronti con rigore i temi della sostenibilità economica e ambientale e della sicurezza negli approvvigionamenti energetici. Da Ravenna, nel pieno della crisi energetica che ha colpito l’Europa e in particolare l’Italia, è partita la proposta di quattro azioni strategiche per un nuovo piano energetico nazionale, quattro sì per l’energia, l’economia e l’ambiente: rilancio della produzione nazionale di gas in Adriatico; installazione al largo delle coste di Ravenna di un FSRU offshore; realizzazione di un parco eolico offshore da 600MW con impianto fotovoltaico galleggiante annesso da 100MW e produzione di idrogeno verde; realizzazione di un sistema di Ccus".

"Queste quattro azioni di sistema – continua il silndaco – si sostengono a vicenda salvaguardando economia e sicurezza, senza arretrare rispetto ai temi della transizione ecologica, anzi offrendo soluzioni coerenti con la neutralità tecnologica richiesta dal new green deal. Utilizzare il nostro gas invece di importarlo inquina di meno, collocare un fsru sfruttando le infrastrutture a mare esistenti a Ravenna crea minori interferenze, produrre energia elettrica rinnovabile a Ravenna la rende realmente utilizzabile dai grandi energivori della pianura padana e captare la CO2 ci consente di avere un minore impatto climatico durante la transizione. A tutto questo va aggiunto un porto con una capacità naturale di essere una piattaforma logistica dell’economia circolare e un distretto manifatturiero ad alta specializzazione nel settore offshore dell’energia e dell’industria. Su queste cinque azioni cantierabili in poco tempo è importante procedere con una visione di sistema"