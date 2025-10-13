Caro affitti e morosità in aumento: la situazione

Negli ultimi anni, il mercato delle locazioni in Italia ha subito una trasformazione profonda, segnata da dinamiche economiche, sociali e normative che hanno innescato un aumento significativo del fenomeno della morosità. Alla base di questo squilibrio c’è una questione strutturale che riguarda il mercato del lavoro: in molte aree del Paese, i redditi da lavoro non sono più adeguati a sostenere il costo della vita, e ancor meno i canoni d’affitto in continuo aumento. Nelle città ad alta tensione abitativa, come Milano e Bologna, l’affitto di un appartamento può superare facilmente gli 800 e i 1.000 euro al mese, cifre che coincidono, se non superano, lo stipendio netto mensile di molti lavoratori. In queste condizioni, per una parte crescente della popolazione la locazione non è più una soluzione abitativa, ma un compromesso precario e costoso, al limite della sostenibilità. Parallelamente, l’offerta si sta contraendo. Secondo le stime, milioni di abitazioni in Italia restano inutilizzate. I motivi sono molteplici, ma riconducibili a un nodo centrale: la sfiducia dei locatori. Timori legati alla morosità, ai danni agli immobili, alla difficoltà di liberare l’appartamento in tempi ragionevoli in caso di contenzioso, scoraggiano la messa a reddito. Inoltre, molti proprietari considerano la normativa vigente troppo sbilanciata a favore dei conduttori e preferiscono destinare gli immobili ad affitti brevi o mantenerli vuoti. Questo ritiro dell’offerta, unito all’aumento della domanda causato dall’impossibilità di accedere al mercato delle compravendite per via dei tassi elevati e dell’inflazione, ha prodotto un’impennata dei canoni di locazione (+3-5% negli ultimi due anni), aggravando ulteriormente l’emergenza abitativa.