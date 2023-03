Casa vacanza e affitti brevi: normativa e marketing

Si è tenuto presso l'Hotel Holiday Inn di Torino il corso di formazione "Case Vacanza e Affitti Brevi. Normativa e Marketing", organizzato da Confabitare Torino in collaborazione con Cobweb Housing - Property Management Solution. Vi è stata una massiccia partecipazione di associati e professionisti che hanno seguito con grande interesse gli interventi delle relatrici Valentina Cipriani e Monica Puglisi. Il corso ha trattato in modo approfondito gli aspetti giuridici e amministrativi di locazioni turistiche, case vacanza, B&B e affittacamere, toccando la normativa regionale e fornendo indicazioni dettagliate sulle pratiche e la modulistica da utilizzare. Nella seconda parte del corso, le relatrici hanno esposto gli aspetti gestionali delle locazioni brevi, offrendo un'esperienza decennale nella materia. Il corso ha fornito una panoramica completa sulle tecniche di marketing e comunicazione per case vacanza, sui portali più utilizzati con i relativi vantaggi e svantaggi, su come fare home staging e accoglienza e sulle problematiche più frequenti. Confabitare Torino, attraverso la consulenza di Cobweb Housing, fornirà ai propri associati tutto il supporto burocratico e tecnico per incrementare la rendita del proprio patrimonio. I partecipanti al corso sono stati altamente soddisfatti dall'alto livello delle informazioni fornite, che saranno sicuramente utili per sviluppare ulteriormente il proprio business di locazioni brevi. Confabitare Torino è lieta di aver contribuito alla formazione dei propri associati e rimane a disposizione per ulteriori informazioni e assistenza.