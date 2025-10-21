Casadei & Ghinassi: "Rapidità ed efficienza"

La Casadei & Ghinassi è un punto di riferimento storico per la logistica portuale. Pietro Luciani, amministratore delegato, quali elementi vi hanno permesso di mantenere competitività per oltre quarant’anni?

"Abbiamo sempre ritenuto che, essendo una società che vende servizi, la rapidità nel fornire risposte ai clienti in modo professionale ed efficiente, unita a un costo adeguato, rappresentasse un mix indispensabile per la nostra attività. Questo ci ha permesso di restare e crescere in un mercato sempre più competitivo. Inoltre, non avere un solo core business ci ha dato la possibilità, negli anni, di superare bene alcuni momenti difficili".

Nello scalo emergono criticità legate a magazzini, fondali, carenza di personale operativo.

"Sono criticità comuni a molti porti. La differenza è che Ravenna, oltre ad avere un terminal container, è anche, e soprattutto, un porto di merci varie, con oltre 25 milioni di tonnellate movimentate nel 2024. Quindi sono indispensabili magazzini coperti, gru di grande portata e attrezzature specialistiche. Questo comporta importanti investimenti, in particolare nei magazzini portuali, già oggi insufficienti a soddisfare la forte domanda di stoccaggio di concimi, farine, materiali ferrosi e altro. Inoltre, guardando al prossimo futuro, il dragaggio dei fondali porterà a un aumento delle richieste e quindi a un’ulteriore pressione sulla capacità logistica". Come si sta evolvendo il mercato?

"La situazione attuale non ha precedenti: ai conflitti e alle crisi economiche si aggiungono oggi nuove misure europee sulla sostenibilità, sanzioni internazionali e il prossimo aumento dei dazi sull’acciaio e la riduzione del contingente. È una combinazione di fattori che ostacola la libera circolazione delle merci e rende difficile prevederne gli effetti. Resto comunque fiducioso: gli interessi economici dei grandi Paesi prevarranno e l’Europa, che rappresenta il 16% degli scambi mondiali e il 22% del Pil, continuerà a giocare un ruolo centrale. Intanto, per il porto di Ravenna si aprono nuove opportunità, vedi il settore automotive, che richiede ampi spazi di stoccaggio che Ravenna può offrire".

L’ingresso nel Gruppo SMC come sta incidendo sulla vostra crescita?

"L’operazione ha rafforzato la posizione del Gruppo SMC, che acquisendoci ha ampliato la presenza in settori strategici come acciaio, oil&gas e rinnovabili, cruciali per il porto di Ravenna. La collaborazione con le altre società del gruppo, in particolare con SFACS nel campo dei chartering and transport services, ci ha permesso di ottenere noli più vantaggiosi e acquisire carichi su cui prima non eravamo competitivi. Inoltre, la presenza del Gruppo SMC in altri porti ci consente di proporre i nostri servizi potendo contare su professionisti appartenenti alla stessa realtà aziendale. Va però sempre rilevato come, per precisa volontà del gruppo, si vuole lasciare intatta l’identità delle singole aziende non disperdendone professionalità e rapporti consolidati con il mercato".

Maria Vittoria Venturelli